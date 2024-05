ETV Bharat / state

ऊंची उठती आग की लपटों ने 8 घंटे में फैक्ट्री को किया खाक, जानें कितना हुआ नुकसान - Fire in Jaipur

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 22, 2024, 7:05 AM IST | Updated : May 22, 2024, 9:25 AM IST

8 घंटे में जलकर खाक हुई फैक्ट्री ( फोटो : ईटीवी भारत )

कंप्यूटर फैक्ट्री में लगी आग (वीडियो : ईटीवी भारत) जयपुर. राजधानी के विश्वकर्मा इलाके में मंगलवार रात को एक कंप्यूटर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगने की सूचना पर विश्वकर्मा थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. देखते ही देखते आग ज्यादा विकराल हो गई. फैक्ट्री कर्मचारियों ने बाहर निकल कर अपनी जान बचाई. करीब दो दर्जन दमकल की गाड़ियों ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की घटना से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. एएफओ भंवर हाडा के मुताबिक मंगलवार रात को रोड नंबर 12 विश्वकर्मा इलाके में कंप्यूटर फैक्ट्री में आग लग गई. आग लगने की सूचना पर तुरंत दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची. फैक्ट्री के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया. आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया. करीब 24 से अधिक दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का कार्य किया. इस दौरान चारों तरफ धुंआ ही धुंआ हो गया था. आग की लपटे ऊंची-ऊंची दिखाई दे रही थी. वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई थी. पुलिस ने आसपास से लोगों को दूर हटाया, ताकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो सके. वहीं पावर सप्लाई को भी बंद किया गया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. गनीमत रही की आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. इसे भी पढ़ें- छप्परपोश घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक - Fire In Bharatpur आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री के अंदर जाना एक बड़ी चुनौती थी. दमकल कर्मियों की ओर से अथक प्रयास करते हुए फैक्ट्री के अंदर तक आग को बुझाने का प्रयास किया गया. आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया.

कंप्यूटर फैक्ट्री में लगी आग (वीडियो : ईटीवी भारत) जयपुर. राजधानी के विश्वकर्मा इलाके में मंगलवार रात को एक कंप्यूटर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग लगने की सूचना पर विश्वकर्मा थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. देखते ही देखते आग ज्यादा विकराल हो गई. फैक्ट्री कर्मचारियों ने बाहर निकल कर अपनी जान बचाई. करीब दो दर्जन दमकल की गाड़ियों ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की घटना से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. एएफओ भंवर हाडा के मुताबिक मंगलवार रात को रोड नंबर 12 विश्वकर्मा इलाके में कंप्यूटर फैक्ट्री में आग लग गई. आग लगने की सूचना पर तुरंत दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची. फैक्ट्री के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया. आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया. करीब 24 से अधिक दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का कार्य किया. इस दौरान चारों तरफ धुंआ ही धुंआ हो गया था. आग की लपटे ऊंची-ऊंची दिखाई दे रही थी. वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई थी. पुलिस ने आसपास से लोगों को दूर हटाया, ताकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो सके. वहीं पावर सप्लाई को भी बंद किया गया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. गनीमत रही की आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. इसे भी पढ़ें- छप्परपोश घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक - Fire In Bharatpur आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री के अंदर जाना एक बड़ी चुनौती थी. दमकल कर्मियों की ओर से अथक प्रयास करते हुए फैक्ट्री के अंदर तक आग को बुझाने का प्रयास किया गया. आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया.

Last Updated : May 22, 2024, 9:25 AM IST