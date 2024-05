ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर फ्रेंड बना युवती ने युवक को फांसा प्यार के जाल में, ठगे 52 लाख रुपए, आरोपी गिरोह पर मामला दर्ज - Youth cheated by girl and her gang

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 23 hours ago

प्यार के जाल में फंसा ठगे 52 लाख ( ETV Bharat Anupgarh )

अनूपगढ़. जिले के रायसिंहनगर में युवक-युवतियों के एक गिरोह ने सोशल मीडिया पर प्यार के जाल में फंसाकर एक युवक से 52 लाख रुपए ठग लिए. अब पीड़ित युवक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है. यह गिरोह इस युवक को 8 महीनों से ब्लैकमेल कर रहा था. अनूपगढ़ एसपी रमेश मौर्य ने बताया कि जिले के रायसिंहनगर में युवक-युवतियों का एक गिरोह सक्रिय है जो लोगों को ब्लैकमेल करता है और रुपए ऐंठ लेता है. उन्होंने बताया कि इस गिरोह की महक नाम की युवती ने शहर के एक डांस एकेडमी के युवा संचालक को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बातें करना शुरू की. धीरे—धीरे इस युवती ने युवक को अपने प्यार के जाल में फंसाया और संबंध आगे बढ़ाने की बात कही. पीड़ित युवक ने बताया कि उसने कुछ समय महक से बात नहीं की तो एक दिन महक का कॉल आया और उसने घर आने और रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी और ब्लैकमेल करने लगी. पढ़ें: बूंदी में चिकित्सक को हनीट्रैप में फंसाकर 6.5 लाख हड़पे, पुलिस ने दंपती को किया गिरफ्तार इस गिरोह के सदस्यों ने उससे पिछले 8 महीनो में 52 लाख रुपए अलग-अलग समय पर ठग लिए. पीड़ित युवक ने अपनी सारी नकदी और सोना बेचकर इस गिरोह को पैसा दिया, लेकिन इन लोगों की डिमांड बंद नहीं हुई. ऐसे में युवक ने अपने पिता को सारी बात बताई. जब युवक ने रुपए देना बंद कर दिया, तो इस गिरोह के लोगों ने उसे जान से मारने की धमकियां देना शुरू किया. एसपी रमेश मौर्य ने बताया कि डांस अकेडमी के 19 वर्षीय युवा संचालक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर गिरोह में शामिल दो युवतियों सहित 15 लोगों पर 8 महीनों में ब्लैकमेल कर उससे 52 लाख रुपए ऐंठने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.