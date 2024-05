नारायण ने उधेड़ी गेंदबाजों की धज्जियां, रिंकू सिंह फिर रहे फ्लॉप, जानिए मैच के टॉप परफॉर्मर - IPL 2024

Updated : May 6, 2024, 10:32 AM IST

Published : May 6, 2024, 10:11 AM IST

By ETV Bharat Hindi Team

नई दिल्ली : आईपीएल 2024 में रविवार शाम कोलकाता बनाम लखनऊ के बीच मुकबला खेला गया. इस मुकाबल में केकेआर ने एलएसजी को उसके घर में बुरी तरह हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की उसके बाद गेंदबाजी में पूरी लखनऊ को टीम को तोड़ कर रख दिया. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत KKR की टीम 98 रन से मुकाबला जीत गई. नरेन ने फिर उधेड़ी गेंदबाजों की धज्जियां

कोलकाता के ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नरेन ने लखनऊ के खिलाफ शानदार पारी खेली. नरेन ने गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए 38 गेंदों में 81 रन ठोक डाले. उन्होंने अपनी पारी में 7 छक्के और 6 चौके लगाए. वह ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा फिल साल्ट ने शुरुआत मे 14 गेंदों में 32 रन की पारी खेली जिसने कोलकाता को धमाकेदार शुरुआत दिलाई. आखिरी 6 गेंदों में रमनदीप सिंह ने 25 रन बनाए. घर में फ्लॉफ दिखी लखनऊ की टीम

लखनऊ की टीम अपने घर लखनऊ में फ्लॉप दिखी. कोई भी बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाया. ऐसा प्रदर्शन जो टीम को जीत के करीब ले जा सके. लखनऊ की तरफ से मार्कस स्टॉयनिस ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए. कप्तान केएल राहुल ने 25 करन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 से ज्यादा रन नहीं बना पाया. हर्षित राणा और वरुण ने झटके 3-3 विकेट

कोलकाता के दो गेंदबाज हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. वरुण ने लखनऊ को 3 झटके दिए इसके अलावा हर्षित राणा ने भी तीन विकेट लिए. राणा ने केएल राहुल, कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई को पवेलियन भेजा और चक्रवर्ती ने दीपक हुड्डा, एश्टन टर्नर और युदवीर सिंह को आउट किया. मिचेल स्टार्क ने भी एक विकेट लिया. केकेआर बनी टेबल टॉपर

इस मुकाबले में केकेआर ने लखनऊ को 98 रन से तो हराया ही बल्कि 23 गेंद शेष रहते ऑलआउट कर दिया. जो एक बेहद अच्छी रनरेट से जीता गया मैच था. इस जीत के बाद केकेआर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई है. राजस्थान और कोलकाता ने 8-8 मुकाबलों में जीत हासिल की है. टॉप मोमंट्स

इस मुकाबले में एक मोमेंट्स काफी वायरल हो गया जब मार्कस स्टोयनिस ने छक्का मारा. इस गेंद को बाउंड्री के पार बॉल बॉय ने पकड़ा. इस कैच को पकड़ने के बाद उसकी खुशी देखने लायक थी. लखनऊ के कोच जॉन्टी रूट ने भी उसके लिए तालियां बजाई. यह भी पढ़ें : हैदराबाद से पिछली हार का बदला चुकता करने उतरेगी मुंबई, जानें कैसी होगी टीमों की प्लेइंग-11

