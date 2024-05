ETV Bharat / sports

जानिए कैसे गौतम गंभीर के विनिंग एटीट्यूड ने KKR को बनाया चैंपियन - IPL 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2024, 9:53 AM IST | Updated : May 27, 2024, 9:59 AM IST

गौतम गभीर ( ANI PHOTOS )

नई दिल्ली: आईपीएल 2024 का अंत कोलकाता नाइट राइडर्स के विजेता बनने के साथ हुआ है. केकेआर ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है. टीम की इस जीत में सबसे बड़ा हाथ भारतीय टीम के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज और केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर का है. उनका विनिंग एटीट्यूड टीम के काम आए और केकेआर को तीसरी बार आईपीएल का चैंपियन बना डाला. तो आइए एक बार गौतम गंभीर के इस विनिंग एटीट्यूड के बारें में समझते हैं. गौतम की आक्रामकता आई केकेआर के काम

गौतम गंभीर को उनके आक्रामक तेवर के लिए जाना जाता है. वो मैदान पर काफी अग्रेसिव खेलते हैं. इसके साथ ही गंभीर जब भी मैदान पर उतरते हैं तो वो सिर्फ जीत के लिए उतरते हैं. उनके अंदर जीत की भूख साफ देखी जा सकती है. बतौर मेंटर उन्होंने अपनी टीम केकेआर को भी आक्रमक अंदाज और विनिंग एटीट्यूड सिखाया है, जिसके चलते केकेआर ने उनके अंडर आईपीएल 2024 में आक्रमक खेल दिखाया और प्वाइंट्स टेबल में टॉप किया. इसके साथ ही विनिंग एटीट्यूड के साथ टीम हर नॉकआउट मैच में खेलते हुए नजर आई और अंत में चैंपियन बनकर उभरी है. इंटरनेशनल क्रिकेट में गौतम ने विनिंग एटीट्यूड से किया राज

गौतम गंभीर ने बतौर बल्लेबाज अपने विनिंग एटीट्यूड के चलते भारत को 2007 टी20 विश्व कप जीतने में मदद की थी. इसके अलावा गौतम का विनिंग एटीट्यूड वनडे विश्व कप 2011 में भी भारत के काम आया और उन्होंने फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेली. गौतम के आक्रमक तैवर के चलते भारत एशिया कप 2008 की फाइनलिस्ट रही और 2010 में एशिया कप की चैंपियन बनी. गौतम ने विनिंग एटीट्यूड के दम पर आईपीएल में मचाया धमाल

गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान अपने विनिंग एटीट्यूड के दम पर केकेआर को आईपीएल 2011 के प्लेऑफ में पहुंचाया. यही नहीं उनके इसी आक्रमक तैवर के चलते 2016 और 2017 आईपीएल के प्लेऑफ में भी केकेआर ने जगह बनाई. गंभीर यहीं नहीं रुके और उन्होंने आईपीएल 2012 और 2014 में कोलकाता की टीम को विनर बनाया. गौतम गभीर का बतौर मेंटर भी कार्यकाल काफी सफल रहा है. उन्होंने अपने विनिंग एटीट्यूड के चलते आईपीएल 2022 और 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया. इसके बाद वो अपनी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में आईपीएल 2024 के लिए बतौर मेंटर वापस आए और उन्होंने केकेआर को अपनी आक्रमक सोच और विनिंग एटीट्यूड के चलते चैंपियन बना दिया. केकेआर की टीम का प्रदर्शन आईपीएल 2023 में खराब रहा था और वो प्वाइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर रही थी. ऐसे में गंभीर ने आकर ना टीम को शानदार प्रदर्शन करने में मदद की बल्कि चैंपियन तक बना दिया. इसके अलावा जब गंभीर ने लखनऊ को छोड़ा तो इस सीजन वो भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. यह भी पढ़ें : हैदराबाद की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर कोलकाता ने 10 साल बाद जीता तीसरा आईपीएल खिताब

नई दिल्ली: आईपीएल 2024 का अंत कोलकाता नाइट राइडर्स के विजेता बनने के साथ हुआ है. केकेआर ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है. टीम की इस जीत में सबसे बड़ा हाथ भारतीय टीम के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज और केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर का है. उनका विनिंग एटीट्यूड टीम के काम आए और केकेआर को तीसरी बार आईपीएल का चैंपियन बना डाला. तो आइए एक बार गौतम गंभीर के इस विनिंग एटीट्यूड के बारें में समझते हैं. गौतम की आक्रामकता आई केकेआर के काम

गौतम गंभीर को उनके आक्रामक तेवर के लिए जाना जाता है. वो मैदान पर काफी अग्रेसिव खेलते हैं. इसके साथ ही गंभीर जब भी मैदान पर उतरते हैं तो वो सिर्फ जीत के लिए उतरते हैं. उनके अंदर जीत की भूख साफ देखी जा सकती है. बतौर मेंटर उन्होंने अपनी टीम केकेआर को भी आक्रमक अंदाज और विनिंग एटीट्यूड सिखाया है, जिसके चलते केकेआर ने उनके अंडर आईपीएल 2024 में आक्रमक खेल दिखाया और प्वाइंट्स टेबल में टॉप किया. इसके साथ ही विनिंग एटीट्यूड के साथ टीम हर नॉकआउट मैच में खेलते हुए नजर आई और अंत में चैंपियन बनकर उभरी है. इंटरनेशनल क्रिकेट में गौतम ने विनिंग एटीट्यूड से किया राज

गौतम गंभीर ने बतौर बल्लेबाज अपने विनिंग एटीट्यूड के चलते भारत को 2007 टी20 विश्व कप जीतने में मदद की थी. इसके अलावा गौतम का विनिंग एटीट्यूड वनडे विश्व कप 2011 में भी भारत के काम आया और उन्होंने फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेली. गौतम के आक्रमक तैवर के चलते भारत एशिया कप 2008 की फाइनलिस्ट रही और 2010 में एशिया कप की चैंपियन बनी. गौतम ने विनिंग एटीट्यूड के दम पर आईपीएल में मचाया धमाल

गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान अपने विनिंग एटीट्यूड के दम पर केकेआर को आईपीएल 2011 के प्लेऑफ में पहुंचाया. यही नहीं उनके इसी आक्रमक तैवर के चलते 2016 और 2017 आईपीएल के प्लेऑफ में भी केकेआर ने जगह बनाई. गंभीर यहीं नहीं रुके और उन्होंने आईपीएल 2012 और 2014 में कोलकाता की टीम को विनर बनाया. गौतम गभीर का बतौर मेंटर भी कार्यकाल काफी सफल रहा है. उन्होंने अपने विनिंग एटीट्यूड के चलते आईपीएल 2022 और 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया. इसके बाद वो अपनी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में आईपीएल 2024 के लिए बतौर मेंटर वापस आए और उन्होंने केकेआर को अपनी आक्रमक सोच और विनिंग एटीट्यूड के चलते चैंपियन बना दिया. केकेआर की टीम का प्रदर्शन आईपीएल 2023 में खराब रहा था और वो प्वाइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर रही थी. ऐसे में गंभीर ने आकर ना टीम को शानदार प्रदर्शन करने में मदद की बल्कि चैंपियन तक बना दिया. इसके अलावा जब गंभीर ने लखनऊ को छोड़ा तो इस सीजन वो भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. यह भी पढ़ें : हैदराबाद की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर कोलकाता ने 10 साल बाद जीता तीसरा आईपीएल खिताब

Last Updated : May 27, 2024, 9:59 AM IST