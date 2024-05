ETV Bharat / health

सिर्फ गन्ने से ही नहीं इनसे भी बनता है गुड़, जानिए क्यों कहा जाता है रोज खाने के लिए - Jaggery health benefits

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 11, 2024, 5:31 AM IST | Updated : May 11, 2024, 10:35 AM IST

गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा है - कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

हैदराबाद : प्राकृतिक रूप से मीठे गुड़ के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि हर दिन थोड़ा-सा गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. बाजार में गुड़ की अलग-अलग वैरायटी उपलब्ध हैं. हर गुड़ के अलग-अलग फायदे होते हैं. आइए जानते हैं कि गुड़ कितने प्रकार का होता है? और गुड़ के क्या स्वास्थ्य लाभ हैं. पोषक तत्वों की खान: गुड़ आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिजों का स्रोत है. इसमें विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं. ऊर्जा बढ़ाता है : कार्बोहाइड्रेट से भरपूर गुड़ शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता है. इससे थकान और सुस्ती से तुरंत राहत मिलती है. पाचन क्रिया में सुधार : भोजन के बाद गुड़ का सेवन करने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है. कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को कम करता है और पाचन स्वास्थ्य में सुधार करता है. गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा है - कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat) विषहरण : Detoxification गुड़ हमारे महत्वपूर्ण लीवर को हमेशा निर्जलित होने से बचाता है. गुड़ शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है. सांस संबंधी समस्याओं में राहत :खांसी और सर्दी जैसी श्वसन समस्याओं के इलाज के लिए गुड़ बहुत उपयोगी है. गुड़ में थोड़ा सा अदरक मिलाकर खाने से सांस संबंधी समस्याओं से जल्द राहत मिलती है. एनीमिया की रोकथाम :गुड़ में मौजूद लौह तत्व एनीमिया निवारक के रूप में कार्य करता है. गुड़ आयरन की कमी और एनीमिया के इलाज के साथ-साथ लाल रक्त कोशिकाओं RBC के उत्पादन में भी मदद करता है. वजन नियंत्रण:जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे रिफाइंड चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कम कैलोरी, स्वास्थ्यवर्धक मिठास होती है और यह आपके वजन को हमेशा नियंत्रण में रखता है. त्वचा के लिए: गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. सौंदर्य विशेषज्ञों का कहना है कि त्वचा में बढ़ती उम्र का असर कम करने के लिए आपको रोजाना थोड़ा गुड़ खाना चाहिए. JAGGERY BENEFITS FOR HEALTH , JAGGERY TYPES . गुड़ के प्रकार : Jaggery types

गन्ने का गुड़ : गन्ने से बना गुड़ सबसे आम प्रकार है. दरअसल, गुड़ जितना गहरा होगा, उतना ही अच्छा होगा. इस तरह गन्ने के गुड़ के कई फायदे हैं. रोजाना गन्ने का गुड़ खाने से पाचन में सुधार होता है और यह विषहरण ( Detoxification ) के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है. गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा है - कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat) ताड़ का गुड़ : ताड़ के पेड़ों के रस से बने गुड़ में लौह तत्व ( Iron element ) की मात्रा अधिक होती है. आयरन शारीरिक विकास में बहुत सहायक होता है. खजूर का गुड़ : खजूर का गुड़, खजूर के पेड़ की पत्तियों के रस से प्राप्त होता है. इसे खजूर गुड़ के नाम से भी जाना जाता है. यह खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. इसका प्रयोग कई व्यंजनों में किया जाता है. नारियल गुड़ : नारियल के पेड़ से बना नारियल गुड़ पोटेशियम का एक बड़ा स्रोत है. इसका स्वाद कैरामल की तरह होता है. नारियल का गुड़, गन्ने के गुड़ से भी ज्यादा फायदेमंद होता है. गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा है - कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat) काला गुड़ : पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में काला गुड़ काफी पसंद किया जाता है. इसमें कई औषधीय गुण हैं. काले गुड़ का उपयोग विभिन्न जड़ी-बूटियों और मसालों की तैयारी में व्यापक रूप से किया जाता है. तिल का गुड़ : भुने हुए तिल से बने इस गुड़ के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. इनमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करता है. ये भी पढ़ें- सेक्स एडिक्शन है गंभीर मनोविकार, हो सकते हैं इतने सारे नुकसान

