तेज धूप-गर्मी में न करें आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज, साल भर रहता है इस बात का खतरा - Summer eye care

नई दिल्ली : सूरज की तेज धूप-गर्मी, सुकून देने के साथ-साथ, हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा भी है. कई लोग सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (Ultraviolet - UV) विकिरण से अपनी त्वचा को बचाने की आवश्यकता के बारे में जानते हैं, फिर भी लोग आंखों की सुरक्षा के महत्व को अक्सर नजरअंदाज कर देते है. हालाँकि, मौसम की परवाह किए बिना, आंखों के स्वास्थ्य-सुरक्षा के लिए UV की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना, हमारी आंखों की रोशनी को संरक्षित ( preserving ) करने और बड़ी क्षति को रोकने में सर्वोपरि है.

साल भर खतरा : आम धारणा के विपरीत, UV विकिरण केवल चिलचिलाती गर्मी के महीनों के दौरान ही चिंता का विषय नहीं है. यहां तक ​​कि बादल छाए रहने वाले दिनों में या सर्दियों के दौरान भी, UV radiation बादलों में प्रवेश करती हैं, जिससे हमारी आंखों के लिए लगातार खतरा पैदा होता है. यूवी विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से नेत्र संबंधी विभिन्न जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें आंख पर वृद्धि, मोतियाबिंद, धब्बेदार अध: पतन, धूप से झुलसी आंख और आंख का कैंसर ( Cataracts, macular degeneration, sunburned eye , eye cancer ) शामिल है.अगर इलाज न किया जाए तो ये स्थितियाँ दृष्टि (आंखों) को काफी हद तक खराब कर सकती हैं.

पराबैंगनी विकिरण से आंखों की सुरक्षा जरूरी

निवारक उपाय : अपनी आंखों को UV radiation से बचाने के लिए निवारक उपाय अपनाना सरल और प्रभावी है. बढ़िया गुणवत्ता वाले ( Quality sunglasses ) धूप के चश्मे जैसे कि UV400 लेबल वाले, जो UVA और UVB दोनों किरणों को 100% रोकते हैं, आवश्यक है. इसके अलावा, चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनने से आंखों तक पहुंचने वाली सीधी धूप की मात्रा को कम करके आंखों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है.

आंखों की नियमित जांच : आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आंखों की नियमित जांच जरूरी है, क्योंकि वे UV जोखिम से उत्पन्न होने वाली किसी भी असामान्यता या स्थिति का शीघ्र पता लगाने में सक्षम होते हैं. एक नेत्र रोग विशेषज्ञ या ऑप्टोमेट्रिस्ट आंखों के स्वास्थ्य का आकलन कर सकता है और व्यक्तिगत जरूरतों और जीवनशैली कारकों के आधार पर व्यक्तिगत सिफारिशें दे सकता है.

एक्सपोजर को सीमित करना : तेज धूप के घंटों के दौरान बाहरी गतिविधियों को सीमित करना, आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच, UV जोखिम को काफी कम कर सकता है. बाहर समय बिताने के दौरान,जब भी संभव हो छाया की तलाश करें, विशेष रूप से पानी, रेत या बर्फ जैसे क्षेत्रों में, जो यूवी विकिरण ( UV radiation ) को तेज करते हैं.

संतुलित आहार : बाहरी सुरक्षा के अलावा, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर संतुलित आहार का सेवन भी आंखों को तेज धूप-गर्मी से क्षति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. विटामिन ए, सी और ई, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड ( vitamins A, C and E, zinc and omega-3 fatty acids ) से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन UV radiation के खिलाफ आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकता है. संतरे, स्ट्रॉबेरी और कीवी जैसे फलों के साथ-साथ गाजर, पालक, केल और ब्रोकोली जैसी सब्जियों को शामिल करने से आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो नेत्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा, सैल्मन, टूना और अखरोट जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड के स्रोतों को शामिल करने से यूवी-प्रेरित क्षति के प्रति आंखों की प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत किया जा सकता है.

आंखें नाजुक अंग हैं जो यूवी विकिरण के प्रति संवेदनशील हैं. इस प्रकार, आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और दृष्टि संबंधी जटिलताओं को रोकने के लिए साल भर यूवी सुरक्षा को प्राथमिकता देना सर्वोपरि है. Antioxidants और आवश्यक विटामिन से भरपूर संतुलित आहार लेकर, यूवी-सुरक्षात्मक धूप का चश्मा ( Quality sunglasses ) और टोपी पहनने और नियमित आंखों की जांच करने जैसे निवारक उपायों को अपनाकर,व्यक्ति अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं और अपने आंखों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना सूरज की धूप का आनंद ले सकते हैं. (Dr. Rishi Raj Borah is the Country Director of Orbis, India)