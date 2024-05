ETV Bharat / entertainment

इस तस्वीर छिपा है 'गरीबों का मसीहा', क्या आपने पहचाना?, अगर हां तो कमेंट करें - Who is this actor

By ETV Bharat Hindi Team Published : 22 hours ago

सोनू सूद ( Sonu Sood- Instagram )

मुंबई : सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. इस तस्वीर में कुछ दो-तीन महिला दिख रही हैं और उनके सामने खाना रखा है. यह तस्वीर देखने में बहुत भयावह है, जोकि भारत के विकास की असल तस्वीर को दर्शाती है. यह तस्वीर दो तरह से खास है. पहला इसमें इन महिलायों की दयनीय स्थित दूसरा इस तस्वीर में वो स्टार और वो हीरो और वो गरीबों का मसीहा छिपा है, जिसने भारत जैसे विकासशील देश में जन्म मिला है. अगर नहीं पहचान पाए तो हम बाते हैं. अपनी आंखों को 75 फीसदी बंद करो... और फिर देखों. हां, यह तो सोनू सूद हैं. जी बिल्कुल अगर आपको इस तस्वीर में एक्टर सोनू सूद दिख रहे हैं तो आपकी आंखों को जांच की जरुरत नहीं है. इस तस्वीर को खुद सोनू सूद ने भी शेयर किया है और उस कलाकार का आभार जताया है, जिसने यह तस्वीर तैयार की है. इस तस्वीर को शेयर कर सोनू सूद ने इसके कैप्शन में लिखा है, बहुत ही ज्यादा आभार'. बता दें, कोरोनाकाल में लाखों जरुरतमंदों को अपने खर्चे से घर पहुंचान वाले है, कई लोगों को नौकरी, पैसा और घर देने वाले सोनू सूद का देश के कई लोग कर्जदार हैं. आज भी वो लोगू सोनू को भगवान की तरह पूजते हैं, जिन्हें कोरोना जैसा महामारी में एक्टर का साथ मिला. सोनू सूद का वर्कफ्रंट सोनू सूद इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म फतेह से चर्चा में हैं. यह एक स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म हैं, जिसके टीजर ने सोनू के फैंस की बेताबी बढ़ा दी है. फिल्म फतेह इस साल रिलीज होगी, लेकिन अभी तक फिल्म की रिलीज डेट का एलान नहीं किया गया है. ये भी पढे़ं : सोनू सूद अपकमिंग फिल्म 'फतेह' से जल्द शेयर करेंगे बड़ा अपडेट, तस्वीर शेयर कर बोले- तैयार रहें... - Sonu Sood Fateh