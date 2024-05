ETV Bharat / entertainment

'सिंघम अगेन' के विलेन अर्जुन कपूर ने पूरी की शूटिंग, सेट से रोहित शेट्टी संग शेयर की दमदार तस्वीर - Arjun Kapoor

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 15, 2024, 11:45 AM IST | Updated : May 15, 2024, 11:54 AM IST

सिंघम अगेन' ( Arjun Kapoor - Instagram )

मुंबई : कॉप यूनिवर्स के टॉप डायरेक्टर रोहित शेट्टी की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'सिंघम अगेन' 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इससे पहले फिल्म की चर्चा खूब हो रही है. 'सिंघम अगेन' की चर्चा इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें अर्जुन कपूर विलेन का रोल करने जा रहे हैं. अब अर्जुन कपूर ने फिल्म 'सिंघम अगेन' के लिए अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है और एक पोस्टर शेयर कर इसकी जानकारी दी है. रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का विलेन अर्जुन कपूर ने 'सिंघम अगेन' के शूटिंग सेट से फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह 'सिंघम अगेन' के विलेन के रोल में दिख रहे हैं. इस पोस्टर को शेयर कर अर्जुन कपूर ने लिखा है, 'रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का विलेन, सिंघम अगेन की शूटिंग मैंने खत्म कर ली है, मेरी 20वीं फिल्म, मास सिनेमा के बॉस रोहित शेट्टी के साथ अपने करियर की अबतक की सबसे दमदार फिल्म की है, इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनकर खुश हूं, अब बड़े पर्दे पर अपना हुनर दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा है'. अर्जुन कपूर की बहन ने लुटाया प्यार वहीं, अर्जुन कपूर के इस पोस्ट पर उनकी बहन जाह्नवी कपूर ने फायर, ताली और शानदार इमोजी शेयर किए हैं. बता दें, अजय देवगन, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार स्टारर यह फिल्म 15 अगस्त 2024 के लिए स्लेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म पष्पा 2 द रूल भी इस दिन रिलीज होगी और इसके चलते फिल्म की रिलीज डेट को बदला जा सकता है. ये भी पढे़ं : WATCH : 'सिंघम अगेन' के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने किए नई संसद के दर्शन, वीडियो शेयर कर कही ये बात - Rohit Shetty



मुंबई : कॉप यूनिवर्स के टॉप डायरेक्टर रोहित शेट्टी की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'सिंघम अगेन' 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इससे पहले फिल्म की चर्चा खूब हो रही है. 'सिंघम अगेन' की चर्चा इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें अर्जुन कपूर विलेन का रोल करने जा रहे हैं. अब अर्जुन कपूर ने फिल्म 'सिंघम अगेन' के लिए अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है और एक पोस्टर शेयर कर इसकी जानकारी दी है. रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का विलेन अर्जुन कपूर ने 'सिंघम अगेन' के शूटिंग सेट से फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह 'सिंघम अगेन' के विलेन के रोल में दिख रहे हैं. इस पोस्टर को शेयर कर अर्जुन कपूर ने लिखा है, 'रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का विलेन, सिंघम अगेन की शूटिंग मैंने खत्म कर ली है, मेरी 20वीं फिल्म, मास सिनेमा के बॉस रोहित शेट्टी के साथ अपने करियर की अबतक की सबसे दमदार फिल्म की है, इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनकर खुश हूं, अब बड़े पर्दे पर अपना हुनर दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा है'. अर्जुन कपूर की बहन ने लुटाया प्यार वहीं, अर्जुन कपूर के इस पोस्ट पर उनकी बहन जाह्नवी कपूर ने फायर, ताली और शानदार इमोजी शेयर किए हैं. बता दें, अजय देवगन, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार स्टारर यह फिल्म 15 अगस्त 2024 के लिए स्लेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म पष्पा 2 द रूल भी इस दिन रिलीज होगी और इसके चलते फिल्म की रिलीज डेट को बदला जा सकता है. ये भी पढे़ं : WATCH : 'सिंघम अगेन' के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने किए नई संसद के दर्शन, वीडियो शेयर कर कही ये बात - Rohit Shetty



Last Updated : May 15, 2024, 11:54 AM IST