10 साल के बाद शाहरुख-गौरी खान ने ट्रॉफी संग रिक्रिएट किया पोज, वायरल हुई पुरानी तस्वीर - KKR vs SRH

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2024, 7:46 AM IST | Updated : May 27, 2024, 7:52 AM IST

शाहरुख-गौरी खान की फाइल फोटो ( IANS )

मुंबई: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गये आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को करारी मात दी. एसआरएच को हराने के बाद केकेआर सेलिब्रेशन मोड में दिखे. केकेआर के को-ओनर-बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान सातवें आसमां पर हैं. किंग खान को जीत का जश्न मनाने के लिए केकेआर टीम के साथ मैदान में कूद पड़े. उन्होंने टीम के साथ हाथों में ट्रॉफी लिए पोज भी दिए. टीम के साथ तस्वीरें खिंचवाने के बाद, किंग खान ने उस तस्वीर को रिक्रिएट किया, जो उन्होंने और गौरी खान ने 10 साल पहले ली थी. इस खास पल को गौरी ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है. रविवार आधी रात को किंग खान पत्नी गौरी खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर आईपीएल 2024 ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है. तस्वीर में शाहरुख खान और गौरी को ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है. गौरी ने केकेआर टी-शर्ट के ऊपर ब्लेजर कैरी कर रखा है. बंधे बाल और ग्लोइंग मेकअप में किंग खान की क्वीन बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, शाहरुख खान ब्लैक टी-शर्ट और मैचिंग सनग्लासेस में काफी स्मार्ट लग रहे हैं. तस्वीर को पोस्ट करते हुए गौरी ने कैप्शन दिया है, 'विनर केकेआर.' एक फैन क्लब ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान और गौरी खान की 10 साल पुरानी तस्वीर पोस्ट की है. थ्रोबैक फोटो में शाहरुख और गौरी आईपीएल विनर कप के साथ पोज देते दिख रहे हैं. एक फैन क्लब ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान और गौरी खान की 10 साल पुरानी तस्वीर पोस्ट की है. थ्रोबैक फोटो में शाहरुख और गौरी आईपीएल विनर कप के साथ पोज देते दिख रहे हैं. फैन क्लब ने तस्वीर को कैप्शन दिया है, 'टीम के साथ सभी स्ट्रगल और उनके द्वारा किए गए काम के बावजूद जर्नी हमेशा उनके लिए सबसे अच्छी होती है, यही उन्हें मिला है.' केकेआर बनाम एसआरएच मैच में शाहरुख गौरी के प्रति अपना प्यार दिखाने से नहीं कतराए। जैसे ही मैच खत्म हुआ और केकेआर को विजेता घोषित किया गया, शाहरुख ने गौरी को गले लगाया और उनके माथे पर किस कर अपनी खुशी जाहिर की. कपल काफी इमोशनल भी होता दिखा. कपल ने अपने बच्चों के साथ जीत के पल का जश्न मनाया. उनके सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: WATCH: KKR की जीत के बाद इमोशनल हुआ 'बादशाह' का परिवार, फूट-फूटकर रोए बाप-बेटी - IPL 2024

Last Updated : May 27, 2024, 7:52 AM IST