'द क्रू' से करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट, देखें एयर होस्टेस हसीनाएं

मुंबई : करीना कपूर खान, कृति सेनन और तब्बू स्टारर वुमन सेंट्रिक फिल्म 'द क्रू' काफी समय से चर्चा में हैं. इस फिल्म में करीना, तब्बू और कृति सेनन बतौर एयर होस्टेस पहली बार पर्दे पर नजर आएंगी. आज 23 फरवरी को 'द क्रू' से करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सेनन का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है. करीना, तब्बू और कृति एयर होस्टेस के लुक में बेहद हॉट दिख रही हैं.

करीना के पोस्ट पर Steal it, तबू के पोस्टर पर Risk it और कृति के पोस्टर पर Fake it लिखा है. तीनों खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपने-अपने फर्स्ट लुक शेयर कर लिया है, रेडी की चेक-इन, द क्रूज के साथ एक उड़ान, सिनेमाघरों में 29 मार्च को आ रही है.

इससे पहले करीना कपूर और मेकर्स ने बीती 2 फरवरी को एक वीडियो जारी कर फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया था और फिल्म से पहला टीजर भी छोड़ा था. राजेश कृष्णन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर और पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं.

फिल्म से सामने आए टीजर में करीना कपूर खान, कृति सेनन और तब्बू को एयर होस्टेस की रेड ड्रेस में देखा जा रहा था. द क्रू महिलाओं पर केंद्रित फिल्म है. यह फिल्म आगामी 29 मार्च 2024 को रिलीज होने जा रही हैं. फिल्म के टीजर के बैकग्राउंड में सुपरहिट फिल्म 'खलनायक' के ऑइकॉनिक सॉन्ग कुक कुक कुक...बज रहा था, जोकि सॉन्ग 'चोली के पीछे क्या है' का है. वहीं, करीना कपूर ने फिल्म से टीजर शेयर कर लिखा था, अपनी सीटबेल्ट बांध ले, अपने पॉपकॉर्न तैयार रखें और उसे सर्व करने के लिए भी तैयार हो जाओ.

द क्रू के बारे में

बता दें, यह फिल्म एयरलाइन इंडस्ट्री में काम कर रहीं महिलाओं पर बेस्ड है, जो एयर होस्टेस के ग्लैमर, कॉमेडी और संघर्ष को भी दिखाएगी. सबसे पहले इस फिल्म में करीना कपूर खान को साइन किया गया था. इसके बाद कृति और फिर तब्बू को लिया गया था.