WATCH : SRK की फिल्म का बोला डायलॉग, हिंदी में गाया गाना, इंग्लिश सिंगर एड शिरीन ने कपिल शर्मा का ऐसे किया मुंह बंद - Ed Sheeran

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 15, 2024, 10:54 AM IST | Updated : May 15, 2024, 11:05 AM IST

कपिल शर्मा ( Kapil Sharma -Instagram )

मुंबई : कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा के नए कॉमेडी शो द ग्रेंट इंडियन कपिल शो में 4 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर (म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड) एड शिरीन धमाका करते दिख रहे हैं. अटकलें थी कि ब्रिटिश सिंगर कपिल के शो में दिखेंगे, लेकिन यह चमत्कार हुआ और अब नेटफ्लिक्स ने अपने इस शो का नया प्रोमो जारी कर दिया है. जब से कपिल शर्मा ने एड शिरीन के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी, तब से फैंस को इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार था. आज 15 मई को नेटफ्लिक्स पर शो का मजेदार प्रोमो जारा कर दिया गया है. शाहरुख खान की फिल्म का बोला डायलॉग द ग्रेट इंडियन कपिल शो में एड शिरीन ने अपने ही अंदाज में एंट्री ली और शानदार हिंदी बोलकर सभी को शॉक्ड कर दिया. इसी के साथ सिंगर ने हिंदी में भी एक गाना भी गाया और उसके बाद शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का फेमस डायलॉग बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं भी अपने अंदाज में बोला. वहीं, प्रोमो में एड शिरीन ने कपिल शर्मा की जमकर धुलाई करते हुए शाहरुख खान का आइकॉनिक सिग्नेचर पोज भी किया. इसके बाद शो में मस्ती हुई और सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और किकू शारदा ने एड शिरीन संग जमकर मस्ती की. इधर, कपिल शर्मा ने जब एड शिरीन के सामने कहा कि वह सिर्फ मेरे लिए इंडिया आए हैं तो सिंगर ने कहा नो..नो ऐसा नहीं है..मैं मुंबई देखने आया हूं'. इसके बाद शो में खूब ठहाके लगे और कपिल का जरा सा मुंह रह गया. बता दें, आगामी शनिवार को नेटफ्लिक्स पर यह एपिसोड देख सकते हैं. ये भी पढे़ं : WATCH: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में एड शिरीन ने अल्लू अर्जुन के आइकॉनिक स्टेप को किया रिक्रिएट, देखें - ED Sheeran Pushpa Step

Last Updated : May 15, 2024, 11:05 AM IST