Updated : May 6, 2024, 10:37 AM IST

Published : May 6, 2024, 10:26 AM IST

By ETV Bharat Hindi Team

साउथ सुपरस्टार विक्रम के बेटे ध्रुव की नई फिल्म का एलान, सामने आया धांसू पोस्टर, आज से शूटिंग शुरू - Dhruv New Movie

हैदराबाद : साउथ सुपरस्टार चियान विक्रम की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थांगलान' की रिलीज से पहले एक्टर के फैंस को बड़ा तोहफ मिला है. आज 6 मई 2024 को विक्रम के बेटे ध्रुव विक्रम की नई फिल्म का एलान हुआ है. इससे पहले फिल्म से दो पोस्टर सामने आए थे, जिन्होंने विक्रम के फैंस की बैचेनी बढ़ा दी थी. अब इन पोस्टर्स पर्दा हट चुका है और फिल्म के नाम का खुलासा हो चुका है. फिल्म का नाम 'बायसन' है और फिल्म से एक पोस्टर भी जारी हुआ है. विक्रम के बेटे की नई फिल्म इस पोस्टर में ध्रुव अपने घुटने को बल सिर नीचे करे बैठे हैं और उनके पीछे एक जंगली बैल (Bison) का बड़ा सा स्टैच्यू है. इस फिल्म को मारी सेल्वाराज डायरेक्ट करने जा रहे हैं. ध्रुव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा है, बायसन, उन सभी के लिए जो मेरे इंतजार में थे, इस निरंतर सपोर्ट और धैर्य के लिए धन्यवाद, अपनी तीसरी फिल्म और विजनरी डायरेक्टर मारी सेल्वाराज के साथ नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर मैं बहुत उत्साहित हूं, बायसन की आज से शूटिंग शुरू'. बता दें, ध्रुव ने साल 2019 में फिल्म आदित्य वर्मा से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. इसके बाद वह वर्मा (2020) में दिखे. फिल्म स्टार फादर विक्रम की फिल्म महान (2022) में नजर आए. अब वह बतौर एक्टर अपनी नई फिल्म बायसन (2024) में नजर आने वाले हैं. थांगलान के बारे में बता दें, विक्रम अपनी तमिल फिल्म थंगलान से लंबे समय से चर्चा में हैं. इस फिल्म की शूटिंग लंबे अरसे से चल रही है और फिल्म की कई बार रिलीज डेट टल चुकी है और अभी तक फिल्म की अगली डेट का एलान नहीं किया गया है. फिल्म की कहानी भारत में ब्रिटिशर्स के दौरान कोलर गोल्ड फील्ड में होने वाली काम पर बेस्ड है. फिल्म में विक्रम लीड रोल में हैं और उनके साथ एक्ट्रेस पार्वती और मालविका मोहनन दिखेंगी. इस फिल्म को पा रंजीत ने डायरेक्ट किया है. ये भी पढ़ें : विक्रम के बर्थडे पर 'थांगलान' से फैंस को मिला बड़ा तोहफा, फिल्म से सामने आया धांसू BTS वीडियो - Vikram Birthday



