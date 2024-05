ETV Bharat / entertainment

WATCH: पैप्स के इस काम से खुश हुए अनुष्का-विराट, थैंक्यू नोट के साथ भेजा बड़ा-सा गिफ्ट - Anushka Sharma Virat Kohli

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 14, 2024, 10:43 AM IST | Updated : May 14, 2024, 10:56 AM IST

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का फाइल फोटो ( @anushkasharma Instagram )

मुंबई: पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपने बच्चों की गोपनीयता को लेकर काफी सतर्क रहते हैं. हाल ही में कपल ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने अकाय रखा है. प्रेग्नेंसी के दौरान कपल ने मीडिया और पैप्स से इसे गुप्त रखने की अपील की थी. मीडिया और पैप्स के इस खास सहयोग के लिए कपल ने उन्हें थैंक्यू नोट के साथ गिफ्ट का एक बड़ा पैकेट भेजा है, जिसकी एक झलक सोशल मीडिया पर सामने आया है. एक पैपराजी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की ओर से मिले थैंक्यू गिफ्ट का क्लिप साझा किया है. क्लिप में काफी सारे सामान के साथ एक थैंक्यू नोट भी देखा जा सकता है. क्लिप में शुरुआत एक थैंक्यू के साथ होती है. नोट में लिखा है, 'हमारे बच्चों की गोपनीयता का सम्मान करने और हमेशा सहयोग बनाए रखने के लिए थैंक्यू. लव, अनुष्का और विराट के साथ.' इसके बाद एक खूबसूरत बॉक्स दिखाया गया है, जिसमें बैग के साथ कुछ गैजेट और एक बोतल है. इस गिफ्ट के लिए पैप्स ने कपल का आभार व्यक्त किया है. अकाय के जन्म के बाद 12 मई को अनुष्का शर्मा को पहली बार स्टेडियम में विराट कोहली और उनकी टीम को चीयरअप करते हुए देखा गया. स्टेडियम से कपल के काफी सारे वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया था. यह भी पढ़ें: तो यहां अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोस्तों संग कर रहे मस्ती, ब्रंच आउटिंग से वायरल हुई तस्वीरें - Anushka Sharma Virat Kohli

