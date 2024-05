33 साल बाद अमिताभ बच्चन ने किया रजनीकांत संग काम, फोटो शेयर कर बोले- थाला बिल्कुल नहीं बदले - Amitabh Bachchan

Updated : May 4, 2024, 11:36 AM IST

Published : May 4, 2024, 11:22 AM IST

By ETV Bharat Hindi Team

हैदराबाद : 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने साथ में अपनी फिल्म 'वेट्टैयन' की शूटिंग शुरू कर दी है. दोनों ही सुपरस्टार को बीती 3 मई को सेट पर देखा गया था. बिग बी और 'थलाइवा' पूरे 33 साल बाद साथ में काम कर रहे हैं. शूटिंग सेट से दोनों सुपरस्टार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. अब खुद अमिताभ बच्चन ने 33 साल बाद रजनीकांत के साथ काम करने का अनुभव साझा किया है. बिग बी ने रजनीकांत के साथ अपनी यादगार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. थाला बिल्कुल नहीं बदले- अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर रजनीकांत संग एक खूबसूरत और यादगार तस्वीर शेयर कर लिखा है, 'थाला द ग्रेट रजनी के साथ दोबारा काम करने पर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है, वह बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, वहीं विनम्रता, वही, जमीन से जुड़े इंसान, महानता'. अब फैंस इस सुपरहिट जोड़ी पर प्यार लुटा रहे हैं. फैंस दोनों सुपरस्टार को एक ही फ्रेम में देख काफी एक्साइटेड हो रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'सुपरस्टार और बिग बी''. एक अन्य फैन ने लिखा है, 'लीजेंड्स'. तीसरा फैन लिखता है 'एक फ्रेम में दो दिग्गज''. 33 साल बाद साथ में आए दोनों सुपरस्टार बता दें, फिल्म हम (1991) में रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को पिछली बार देखा गया था. इस फिल्म के बाद इन दोनों सुपरस्टार्स को कभी भी साथ में नहीं देखा गया था. ऐसे में फिल्म 'वेट्टैयन' इसलिए भी स्पेशल हैं कि इसमें बिछड़े दो सुपरस्टार अपने फैंस को बड़ी ट्रीट देने जा रहे हैं. वहीं, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस लाइका प्रोडक्शंस ने एक्स पर ''वेट्टैयन'' के सेट से रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की कई तस्वीरें शेयर कर लिखा था, 'भारतीय सिनेमा के दिग्गज! सुपरस्टार रजनीकांत और शहंशाह बच्चन ने अपने बेजोड़ करिश्मे से मुंबई में 'वेट्टैयन' के सेट की शोभा बढ़ाई'. ये भी पढ़ें : WATCH : 'वेट्टैयन' के सेट से रजनीकांत का डांस वायरल, म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध ने ली 'थलाइवा' की फिल्म में एंट्री - Vettaiyan Opening Song



