WATCH: मेट गाला में देश की संस्कृति का परचम लहराने के बाद स्वदेश लौटीं आलिया भट्ट, एयरपोर्ट पर स्पॉट - Alia Bhatt

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 10:15 AM IST | Updated : May 8, 2024, 10:27 AM IST

एयरपोर्ट आलिया भट्ट स्पॉट ( फाइल फोटो- IANS/AP )

मुंबई: आलिया भट्ट न्यूयॉर्क में आयोजित मेट गाला 2024 में देश का नाम रोशन के करने के बाद अपने देश लौट आई हैं. एक्ट्रेस को मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय कैमरे में कैद किया गया. आलिया इस साल मेट गाला में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क गई थीं. यह दूसरी बार था, जब वे मेट गाला में अपनी उपस्थिति दर्ज की. इस साल मेट गाला की थीम 'स्लीपिंग ब्यूटीज: रीवाकिंग फैशन और ड्रेस कोड, द गार्डन ऑफ टाइम को ध्यान में रखते हुए एक खूबसूरत फ्लोरल साड़ी को चुना था, जिसे उन्होंने स्टेटमेंट जूलरी, पिक लिप कलर, न्यूड मेकअप और स्टाइलिश हेयरस्टाइल से खुद को निखारा था.

