मास लीव पर गये कर्मचारियों की एयर इंडिया ने कर दी छुट्टी, जानें कितनों को थमाया टर्मिनेशन लेटर - Air India terminates employees

By ANI Published : May 9, 2024, 9:49 AM IST | Updated : May 9, 2024, 9:59 AM IST

एयर इंडिया (प्रतीकात्मक फोटो)

नई दिल्ली: भारतीय विमानन क्षेत्र गहरे संकट में है. पहले विस्तारा के चालक दल के "सामूहिक अवकाश" पर चले जाने के बाद उड़ान संचालन में बाधा पैदा हुआ था, वही अब एयर इंडिया एक्सप्रेस में देखा जा रहा है. इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कम से कम 25 केबिन क्रू सदस्यों को बर्खास्त कर दिया है. एक दिन बाद सैकड़ों कर्मचारियों ने बीमार होने की सूचना दी और काम पर रिपोर्ट करने में विफल रहे, जिसके कारण बाधा आई. एयरलाइन के सूत्रों के अनुसार, प्रबंधन ने बुधवार को उन केबिन क्रू सदस्यों को बर्खास्त कर दिया, जिन्होंने अपने गैर-पेशेवर व्यवहार के कारण मंगलवार और बुधवार के बीच बीमार छुट्टी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप हजारों यात्रियों को असुविधा हुई. बीमारी की छुट्टी को एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित कारण के काम से पूर्व-निर्धारित और ठोस अनुपस्थिति माना गया. कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया क्योंकि उनके कार्यों ने उनके रोजगार अनुबंधों में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया था. एयर इंडिया सीईओ ने क्या कहा?

केबिन क्रू सदस्यों के बीमार होने की सूचना के कारण 90 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द की गईं. इसके जवाब में, एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ, आलोक सिंह ने आने वाले दिनों में उड़ान संचालन को कम करने की योजना की घोषणा की. सीईओ ने आगे कहा कि मैं उन सभी का आभारी हूं जो संकट की इस घड़ी में एयरलाइन के साथ खड़े हैं. उन्होंने बताया कि कुछ वरिष्ठ क्रू सदस्यों ने कथित तौर पर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए उड़ान संचालन से ठीक पहले अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

इसके अलावा रद्दीकरण और देरी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एयर इंडिया एक्सप्रेस से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगने के लिए प्रेरित किया. मंत्रालय ने एयरलाइन से मुद्दों को तुरंत हल करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि यात्रियों को डीजीसीए मानदंडों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएं. चालक दल के सदस्यों की अचानक कमी के कारण कटौती की जा रही है. क्रू मेंबर्स टाटा से नाखुश

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस के एयरएशिया इंडिया में विलय के कारण चालक दल के सदस्यों के वेतन में लगभग 20 फीसदी की कटौती की गई है. इसके अलावा कई भत्ते जो विलय से पहले कर्मचारियों के मुआवजे का हिस्सा थे, पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वेतन कटौती हुई है. ये भी पढ़ें- एयर इंडिया की 70 उड़ानें रद्द, अचानक छुट्टी पर गए सभी क्रू मेंबर्स - Air India Cancels Flights

