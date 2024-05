ETV Bharat / bharat

राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को भेजा गया रिमाइंडर, हेल्थ एडवाइजरी के अनुसार चारधाम यात्रियों को भेजने का अनुरोध - Chardham Yatra Health Advisory

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 23, 2024, 10:49 AM IST | Updated : May 23, 2024, 11:34 AM IST

चारधाम यात्रा हेल्थ एडवाइजरी ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को फिर से हेल्थ एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के आधार पर ही यात्रियों को यात्रा में भेजे जाने का अनुरोध किया है. इसके लिए पहले भी उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी राज्यों को पत्र लिखा गया था. अब इन राज्यों को रिमाइंडर भेजे गए हैं. उधर मुख्य सचिव के स्तर पर भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यात्रा के नियमों को लेकर पत्र भेजा जा चुका है. मुख्य सचिव का पत्र (Photo- Uttarakhand Government) स्वास्थ्य सचिवों को भेजा गया रिमाइंडर: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी के रूप में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा गया है. उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देशभर के राज्यों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी बातों को विभिन्न राज्यों के यात्रियों तक प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुंचाने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से पत्र लिखकर अनुरोध किया है. हालांकि स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार पहले भी सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को इसके लिए पत्र लिख चुके हैं. लेकिन अब एक बार फिर राज्यों को रिमाइंडर भेजे गए हैं. इसमें स्वास्थ्य सचिव ने जो यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारियां विभिन्न राज्यों में प्रचार प्रसार के माध्यम से दिए जाने के लिए कहा है. उत्तराखंड में चारधाम क्षेत्र में अलग मौसम की परिस्थितियों से लेकर बीमार यात्रियों को लेकर भी जरूरी ध्यान देने से जुड़ी बातों के बारे में कहा गया है. स्वास्थ्य सचिवों को एडवाइजरी रिमाइंडर (Photo- ETV Bharat GFX) चारधाम के लिए हेल्थ एडवाइजरी का कड़ाई से पालन कराने की अपील: उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी नियमों की जानकारी दे चुकी हैं. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बिना पंजीकरण के उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के न पहुंचने से जुड़ी जानकारी मुख्य सचिवों को दिए गए पत्र में दी है. इसके अलावा जिन तिथियां को चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है, इस दौरान प्रदेश में यात्रा के लिए पहुंचाने संबंधी भी जानकारी दी गई है. विभिन्न राज्यों को लिखे गए पत्र में टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट की जिम्मेदारियों को लेकर भी जानकारी दी गई है. मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि इन सभी जानकारियों को विभिन्न राज्यों में प्रचार प्रसार के माध्यम से तीर्थ यात्रियों तक पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा उत्तराखंड आने के दौरान ना हो. यात्रा संबंधित एडवाइजरी (Photo- ETV Bharat GFX) 31 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण: दरअसल प्रदेश में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं. अब तक 31 लाख से ज्यादा पंजीकरण भी हो चुके हैं. ऐसे में राज्य सरकार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए चारधाम मार्गों पर विशेष व्यवस्थाओं के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को पहले से ही प्रदेश के नियमों की जानकारी देने के मकसद से इस तरह के पत्र लिख रही है. यह जानकारियां तीर्थ यात्रियों तक पहुंचाने के बाद प्रदेश में कई बार अनजाने में हो रही तीर्थ यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य सचिव बोले- श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने 12 भाषाओं में जारी की SOP, चारधाम में हुई मौतों का करेंगे ऑडिट

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को फिर से हेल्थ एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के आधार पर ही यात्रियों को यात्रा में भेजे जाने का अनुरोध किया है. इसके लिए पहले भी उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी राज्यों को पत्र लिखा गया था. अब इन राज्यों को रिमाइंडर भेजे गए हैं. उधर मुख्य सचिव के स्तर पर भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यात्रा के नियमों को लेकर पत्र भेजा जा चुका है. मुख्य सचिव का पत्र (Photo- Uttarakhand Government) स्वास्थ्य सचिवों को भेजा गया रिमाइंडर: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी के रूप में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा गया है. उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देशभर के राज्यों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी बातों को विभिन्न राज्यों के यात्रियों तक प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुंचाने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से पत्र लिखकर अनुरोध किया है. हालांकि स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार पहले भी सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को इसके लिए पत्र लिख चुके हैं. लेकिन अब एक बार फिर राज्यों को रिमाइंडर भेजे गए हैं. इसमें स्वास्थ्य सचिव ने जो यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारियां विभिन्न राज्यों में प्रचार प्रसार के माध्यम से दिए जाने के लिए कहा है. उत्तराखंड में चारधाम क्षेत्र में अलग मौसम की परिस्थितियों से लेकर बीमार यात्रियों को लेकर भी जरूरी ध्यान देने से जुड़ी बातों के बारे में कहा गया है. स्वास्थ्य सचिवों को एडवाइजरी रिमाइंडर (Photo- ETV Bharat GFX) चारधाम के लिए हेल्थ एडवाइजरी का कड़ाई से पालन कराने की अपील: उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी नियमों की जानकारी दे चुकी हैं. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बिना पंजीकरण के उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के न पहुंचने से जुड़ी जानकारी मुख्य सचिवों को दिए गए पत्र में दी है. इसके अलावा जिन तिथियां को चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है, इस दौरान प्रदेश में यात्रा के लिए पहुंचाने संबंधी भी जानकारी दी गई है. विभिन्न राज्यों को लिखे गए पत्र में टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट की जिम्मेदारियों को लेकर भी जानकारी दी गई है. मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि इन सभी जानकारियों को विभिन्न राज्यों में प्रचार प्रसार के माध्यम से तीर्थ यात्रियों तक पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा उत्तराखंड आने के दौरान ना हो. यात्रा संबंधित एडवाइजरी (Photo- ETV Bharat GFX) 31 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण: दरअसल प्रदेश में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं. अब तक 31 लाख से ज्यादा पंजीकरण भी हो चुके हैं. ऐसे में राज्य सरकार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए चारधाम मार्गों पर विशेष व्यवस्थाओं के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को पहले से ही प्रदेश के नियमों की जानकारी देने के मकसद से इस तरह के पत्र लिख रही है. यह जानकारियां तीर्थ यात्रियों तक पहुंचाने के बाद प्रदेश में कई बार अनजाने में हो रही तीर्थ यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य सचिव बोले- श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने 12 भाषाओं में जारी की SOP, चारधाम में हुई मौतों का करेंगे ऑडिट

Last Updated : May 23, 2024, 11:34 AM IST