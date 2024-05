ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किए रामलला के दर्शन, बोले- 500 वर्ष के बाद गर्व से बना राम मंदिर - GURMIT SINGH IVISITED RAM MANDIR

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 15, 2024, 9:19 AM IST | Updated : May 15, 2024, 10:16 AM IST

Etv Bharat ( Etv Bharat )

Last Updated : May 15, 2024, 10:16 AM IST