आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत - ROAD ACCIDENT

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 15, 2024, 9:00 AM IST | Updated : May 15, 2024, 9:37 AM IST

भीषण सड़क हादसे के बाद का दृश्य ( ANI )

सड़क हादसा (road accident) पलनाडु: जिले में आधी रात को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए. इस हादसे में एक ट्रक और एक बस के बीच भीषण टक्कर हो गई. हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. बताया जा रहा है बस में सवार लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई. पुलिस घटना की जांच में जुटी है. जानकारी के अनुसार अरविंद प्राइवेट ट्रैवल्स की बस 40 यात्रियों के साथ मंगलवार रात को बापटला जिले के चिनगंजम से पारचूर और चिलकलुरिपेट होते हुए हैदराबाद के लिए रवाना हुई. इनमें चिनगंजम, गोनासापुड़ी और निलयपालेम के काफी लोग सवार थे. इन सभी ने आम चुनाव में मतदान करने के बाद हैदराबाद लौट रहे थे. बीती रात लगभग डेढ बजे बजरी से लदा तेज रफ्तार ट्रक अचानक बस से टकरा गया. उस समय बस पालनाडु जिले के चिलकलुरिपेट मंडल के अन्नमबटलावारीपालेम और पासुमरु गांवों के बीच ईओरीवारीपालेम रोड पर पहुंच रही थी. टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई और फिर तेज रफ्तार के कारण बस में भी आग लग गई. इससे घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई. इस बीच ट्रैवल्स बस चालक और चार अन्य लोग दुर्घटना के कुछ सेकंड के भीतर जल गए. अन्य 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना एम्बुलेंस को दी. फिर पुलिस मौके पर पहुंची. दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए चिलकलुरिपेट, यद्दनपुडी, चिराला और यदलापाडु से एम्बुलेंस को दुर्घटनास्थल पर लाया गया. बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से 20 को चिलकलुरिपेट क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया. चिलकलुरिपेट से पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू काबू पाया. सड़क पर काम चल रहा था क्योंकि कई जगहों पर भारी मात्रा में मिट्टी जमा थी. आशंका है कि ट्रक की रफ्तार अधिक होने के चलते चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा जिसके कारण यह हादसा हुआ. मृतकों की पहचान बापटला जिले के निलायापलेम के निवासियों के रूप में की गई. मृतकों में काशीब्रमेश्वर राव (62), लक्ष्मी (58) और श्रीसाई (9) शामिल हैं.

Last Updated : May 15, 2024, 9:37 AM IST