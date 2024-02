'पापा को कुछ हुआ तो जिम्मेदार गिरगिट के साथ CBI-ED और इनके मालिक होंगे', लालू से पूछताछ पर भड़की रोहिणी

पटना: नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की ईडी दफ्तर में आज पेशी हो रही है. इसको लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर एक के बाद एक धड़ाधड़ पांच पोस्ट कर बीजेपी के साथ सीएम नीतीश को बिना नाम लिए चेतावनी दे दी है. रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा, अगर पापा को आज कुछ हुआ, तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ CBI-ED और इनके मालिक होंगे.

ईडी दफ्तर में लालू यादव की पेशी: बिहार में राजद, सरकार से रातोंरात आउट हो गई है. वहीं पहले से तय कार्यक्रम के तहत आज लालू यादव की ईडी के सामने पेशी हो रही है. इसको लेकर लालू की शेरनी रोहिणी आचार्य भड़की हुईं हैं. उन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद एक पांच पोस्ट कर बीजेपी के साथ-साथ नीतीश कुमार को चेता दिया है.

रोहिणी ने पोस्ट में दी चेतावनी: रोहिणी आचार्य ने अपने सबसे पहले पोस्ट में लिखा कि 'नीचता की हदें पार shame on you', ठीक इसके बाद उन्होंने दूसरे पोस्ट में सीएम नीतीश का बिना नाम लिए लिखा कि 'मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार, गिरगिट के साथ-साथ CBI-ED और इनके मालिक होंगे.

'गुदड़ी का लाल है लालू, शेर अकेला है, कमजोर नहीं- रोहिणी': रोहिणी ने ठीक कुछ मिनट बाद अपने तीसरे पोस्ट में लिखा, 'सब को मालूम है, पापा की क्या हालात है. बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों. ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है लेकिन कमजोर नहीं.' वहीं चौथे पोस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा कि 'अगर मेरे पापा को खरोच आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा mark my words.'

रोहिणी ने जनता से मदद की लगाई गुहार: अपने अगले पोस्ट में रोहिणी ने जनता से मदद की गुहार लगाई. रोहिणी ने लिखा, 'Inhuman behaviour by ED officers, shame on you and your आका, सब को पता है पापा की हालात, बिना सहारे चल नहीं सकते. फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया. Request करने के बाद भी मीसा दी या उनके एक सहायक को नहीं जाने दिया. Please आप लोग मेरी मदद करें.'

लालू यादव से ईडी की पूछताछ: बता दें कि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी ने राबड़ी आवास पहुंच कर समन जारी किया था. जिसके बाद आज लालू प्रसाद यादव ईडी के सामने पेश हो रहे हैं. आज ही तेजस्वी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन खबर है कि वह नहीं आएंगे. वहीं लालू से पूछताछ पर रोहिणी भड़की हुईं हैं.

