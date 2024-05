ETV Bharat / bharat

मूसलाधार बारिश से अल्मोड़ा के क्वारब में हुआ भूस्खलन, कई घंटे बंद रही सड़क, चौखुटिया में उफान पर आया गधेरा - Almora Rain Landslide

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 23, 2024, 7:00 AM IST | Updated : May 23, 2024, 8:57 AM IST

अल्मोड़ा बारिश ( Photo- Local people )

अल्मोड़ा के चौखुटिया में उफान पर नाला (Video- Local People) अल्मोड़ा: बुधवार को पहाड़ों में हुई तेज बारिश ने अपना कहर दिखाया. अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाइवे पर क्वारब के पास पहाड़ी के दरकने से मुख्य मार्ग पर मलबा और बड़े बड़े बोल्डर आ गए. जिसके कारण इस मार्ग में आवाजाही घंटों तक बंद रही. भूस्खलन के कारण आए मलबे से आसपास के दुकानदार भी प्रभावित रहे. चांदीखेत बाजार में भरा पानी (Photo- Local people) अल्मोड़ा जिले में जमकर हुई बारिश: बुधवार को पर्वतीय इलाकों में दोपहर बाद तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश का यह सिलसिला शाम तक चलता रहा. बारिश के कारण अल्माेड़ा हल्द्वानी हाईवे पर आपदा जैसे हालात पैदा हो गए. अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की सीमा पर बारिश के कारण क्वारब के पास एक ऊंची पहाड़ी खिसक गई. उसका मलबा और बोल्डर मुख्य मार्ग पर आ गिरे. मलबा और बोल्डर आने से वहां पास के घरों और दुकानों के लोग प्रभावित रहे. बारिश से क्वारब के पास पहाड़ी खिसकी: वहीं इस मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों को सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. मुख्य मार्ग के बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार भी लगी रही. करीब डेढ़ घंटे तक सैकड़ों यात्री वाहनों में ही रहकर मार्ग खुलने का इंतजार करते रहे. मार्ग के बंद होने की सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दी गई. जिसके बाद खैरना और अल्मोड़ा से रेस्क्यू टीम व एसडीआरएफ के टीम मौके पर पहुंची. जेसीबी की मदद से मार्ग में पडे़ मलबे को हटाया गया. आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि मार्ग को खोल दिया गया है. चौखुटिया का भटकोट गधेरा उफान पर: जिले भर में बुधवार को भारी वर्षा होने से अनेक गधेरे व नाले उफान पर आ गए. कई मार्गों पर आवाजाही बंद हो गई. अल्मोड़ा में एक ग्रामीण सड़क रैंगल-डोबा मोटर मार्ग भी मलबा आने से अवरुद्ध हो गया. चौखुटिया ब्लॉक के भटकोट का गधेरा उफान में आने से मुख्य मार्ग में पानी भर गया. वहीं चांदीखेत का बाजार भी पानी से लबालब भर गया. दुकानों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. अल्मोड़ा जिले में बारिश से सड़क पर आया मलबा (Photo- Local people) चांदीखेत बाजार में भरा पानी: बुधवार को अल्मोड़ा जिले में तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई. बारिश इतनी तीव्र थी कि कुछ देर बाद नदी नाले उफान पर आ गए. चौखुटिया विकासखंड में भटकोट का गधेरा उफान पर आ गया. इस कारण रामनगर बदरीनाथ मोटर मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई. दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं. यहां अन्य वाहनों के साथ साथ कई स्कूल बसें भी घंटों जाम में फंसी रहीं. भारी बारिश के कारण चौखुटिया के चांदीखेत बाजार में बहने वाला कालीगाड़ गधेरा भी उफान पर आ गया. इस कारण चांदीखेत बाजार में पानी भर गया. गधेरे के उफान के साथ आया मलबा बाजार में स्थित दुकानों घरों में घुस गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. तेज बारिश से बिजली आपूर्ति हुई बाधित: तेज बारिश के बाद जिले के सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, चौखुटिया, भैंसियाछाना, धौलादेवी व लमगड़ा के सैकड़ों गांवों में बिजली की आपूर्ति भी पूरी तरह ठप हो गई है. इधर तेज बारिश के कारण अल्मोड़ा में भी कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है. आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरे जिले की स्थितियों पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल कहीं से भी किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है.

