गिरिडीह के पेशम में पीएम मोदी करेंगे जनसभा, दो लोकसभा क्षेत्र की जनता को करेंगे सम्बोधित, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम - lok sabha election 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 14, 2024, 6:55 AM IST | Updated : May 14, 2024, 7:02 AM IST

डिजाइन फोटो ( ETV BHARAT )

