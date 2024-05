ETV Bharat / bharat

लोकसभा चुनाव 2024: पीएम मोदी ने की वोटिंग की अपील, बोले- जब लोग जुड़े होते हैं तो लोकतंत्र फलता-फूलता है - Lok Sabha Election 2024

By ANI Published : May 25, 2024, 8:18 AM IST | Updated : May 25, 2024, 8:59 AM IST

पीएम मोदी ने की वोटिंग की अपील ( PIB )

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग जारी है. इस चरण में दिल्ली की सात समेत लोकसभा की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है. इस फेज में तमाम दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं, पीएम मोदी ने एक बार फिर सभी मतदाताओं से जमकर वोटिंग करने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आएं. एक-एक वोट मायने रखता है और आपका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है! लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है और जीवंत दिखता है, जब चुनाव प्रक्रिया में जनता-जनार्दन की बढ़-चढ़कर भागीदारी होती है. उन्होंने सभी लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागी बनने को कहा है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं से तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाहर आकर मतदान करने की भी अपील की. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज जिन 8 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान होने हैं, वहाँ के मतदाता बहनों-भाइयों से अपने विरासतों का पुनर्निर्माण करने वाली, हर वर्ग का कल्याण करने वाली और देश को वैश्विक सम्मान दिलाने वाली सरकार के लिए भारी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं. तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद से मुक्त सरकार बनाने के लिए दिया गया आपका एक-एक मत न केवल भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगा, बल्कि हर गरीब तक मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचाएगा. बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 छठे चरण के मतदान में छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों पर मतदान हो रहा है. इस फेज में 11.13 करोड़ से अधिक मतदाता दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक करेंगे. इस चरण के चुनाव में हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर और अनंतनाग-राजौरी से पीडीपी उम्मीदवार और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में हैं. वोट डालने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैंने अपना वोट डाल दिया है. मैं लोगों से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने की अपील करता हूं और साथ ही बीजेपी पार्टी को वोट देने की अपील करता हूं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है.... पढ़ें: लोकसभा चुनाव छठा चरण : किसका बजेगा डंका, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर - Lok Sabha Election 2024 Phase 6

Last Updated : May 25, 2024, 8:59 AM IST