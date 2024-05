ETV Bharat / bharat

पवन सिंह BJP से निष्कासित, काराकाट में NDA कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण एक्शन - PAWAN SINGH

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 22, 2024, 10:45 AM IST | Updated : May 22, 2024, 11:28 AM IST

पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित ( ETV Bharat )

Last Updated : May 22, 2024, 11:28 AM IST