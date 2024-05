वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में तलाशी अभियान जारी, संदिग्धों से पूछताछ - Jammu Kashmir

Updated : May 6, 2024, 11:48 AM IST

Published : May 6, 2024, 11:34 AM IST

By ANI

श्रीनगर: आतंकवादियों ने शनिवार को भारतीय वायुसेना (IAF) के काफिले पर हमला कर दिया था. इस हमले में आतंकी हमले में एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए थे. हमले के बाद भारतीय सेना ने पुंछ जिले के सुरनकोट के शाहसितार इलाके में एक बड़ा सर्च अभियान शुरू किया है. अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन के तहत सशस्त्र बुलेटप्रूफ वाहन क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं, जबकि वाहनों की जांच के लिए एक डॉग स्क्वाड तैनात किया गया है. तलाशी अभियान का उद्देश्य हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. संदिग्धों से पूछताछ

एक अधिकारी ने कहा, 'इससे पहले 5 मई को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान की निगरानी के लिए पुंछ का दौरा किया था.' इस बीच जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ने कहा कि मामले में कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है. इलाके में चेकिंग जारी

अधिकारियों के मुताबिक, आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी की है और इलाके में चेकिंग चल रही है. भारतीय सेना के अतिरिक्त बल शनिवार देर रात पुंछ के जर्रा वाली गली पहुंचे. पुंछ सेक्टर में घात लगाकर किए गए हमले के बाद, घायल जवानों को उधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, घायल वायुसैनिकों में से एक ने दम तोड़ दिया. आईएएफ ने की हमले की पुष्टि

हमले के तुरंत बाद स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने अपराधियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस के सहयोग से आसपास के क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था. आईएएफ ने एक ट्वीट के माध्यम से घटना की पुष्टि की थी. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. यह भी पढ़ें- पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद, 4 घायल, कई लोग हिरासत में लिए गए

