रामनगर में नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी जिप्सी में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच ग्रामीण बने संकट मोचक - Ramnagar Gypsy Fire

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 27, 2024, 8:36 AM IST | Updated : May 27, 2024, 9:26 AM IST

रामनगर में जिप्सी में आग लगी ( Photo- Local people )

जिप्सी में लगी भीषण आग (Video- Local people) रामनगर: कॉर्बेट नगरी से सटे ढिकुली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 309 किनारे खड़ी एक जिप्सी में देर रात भीषण आग लग गई. इस कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों और आसपास से गुजर रहे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. तेज गर्मी और शॉर्ट शर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है. नेशनल हाईवे किनारे खड़ी जिप्सी में लगी आग: रविवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 ढिकुली क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी एक जिप्सी में आग लग गई. जीप से आग की लपटें उठती देख मौके पर हड़कंप मच गया. वहां मौजूद लोगों और राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लोगों का कहना है कि कॉर्बेट से सटे ग्राम ढिकुली में हर रोज की तरह जिप्सी चालक अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर रहा था. इसी बीच अचानक जिप्सी के अगले हिस्से में आग लग गई. जैसे ही चालक को पता चला तो वह घबरा गया और उसने आग बुझाने का प्रयास किया. लेकिन आग की लपटें देखकर वह घबरा गया और मौके से भाग गया. ग्रामीणों ने बुझाई जिप्सी की आग: जिप्सी चालक ने आसपास के ग्रामीणों को आग लगने की जानकारी दी. इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जिप्सी में लगी आग पर काफी देर तक रेता और पानी डाला. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. अगर ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास न करते, तो एक बड़ा हादसा होने की आशंका थी. आग बुझने के बाद ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. तेज गर्मी और शॉर्ट सर्किट से लगी आग: जिप्सी चालक ने कहा कि वह रोजाना की तरह जिप्सी सड़क किनारे खड़े कर रहा था. इसी बीच उसकी जिप्सी में धुआं निकलने लगा. धीरे-धीरे धुएं ने आग का रूप ले लिया. जिप्सी चालक ने कहा कि शायद शॉर्ट सर्किट या फिर तेज गर्मी की वजह से कार के तारों में आग लग गई होगी. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के लोग भी मामले की जांच में जुट गये हैं.

Last Updated : May 27, 2024, 9:26 AM IST