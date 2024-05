ETV Bharat / bharat

CUET UG 2024: एग्जाम के दौरान नहीं होगा कोई बायो ब्रेक, परीक्षा में जाने से पहले नोट कर लें सभी गाइडलाइंस - NTA

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 14, 2024, 11:14 AM IST | Updated : May 14, 2024, 11:31 AM IST

CUET UG 2024 ( फाइल फोटो )

कोटा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 15 से 18 मई के बीच कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी (CUET UG 2024) की ऑफलाइन परीक्षा ले रही है. इस परीक्षा में एडमिट कार्ड सोमवार को जारी कर दिए थे. जिनके अनुसार अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करने के लिए 45 से 60 मिनट के बीच का समय दिया गया है. यह अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग हैं. ऐसे में एक पेपर के दौरान किसी तरह का कोई बायो ब्रेक नहीं होगा, यानी कैंडिडेट टॉयलेट के लिए नहीं जाने दिया जाएगा. एक दिन में चार शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जा रही है. ऐसे में कैंडिडेट की एक के बाद दूसरी शिफ्ट में अगर परीक्षा है, तो उसे परीक्षा केंद्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. केवल कैंडिडेट को सेशन ब्रेक के दौरान ही बाहर भेजा जाएगा. कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के एजुकेशन एक्सपर्ट व एक्जाम काउन्सलर कमल सिंह चौहान ने बताया कि CUET UG के सभी सब्जेक्ट में 50 में से 40 प्रश्न कैंडिडेट को करने हैं. जबकि जनरल टेस्ट में 60 में से 50 प्रश्न करने हैं. कैंडिडेट इन से ज्यादा प्रश्न अगर इस एग्जाम में सॉल्व कर देता है, तो सब्जेक्ट वाले पेपर में पहले किए 40 और जनरल टेस्ट में पहले किए 50 प्रश्न की जांच की जाएगी. इनके बाद वाले प्रश्न की जांच नहीं होगी. कैंडिडेट को एग्जाम के दौरान मिली टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट पर कोड की जांच कर लें, दोनों समान होना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर इनविजीलेटर से तुरंत संपर्क करें. पढ़ें: CUET UG 2024: NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, 15 से 18 मई तक होगी ऑफलाइन परीक्षा

इन नियमों का पालना करने पर ही मिलेगा प्रवेश:- कैंडिडेट को सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार पहुंचना है, एग्जाम समय शुरू होने के आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा. गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी कैंडिडेट को केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एग्जाम समय पूरा होने के पहले किसी को एग्जाम हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. कैंडिडेट एग्जाम होने तक अपनी सीट से नहीं उठे, इनविजीलेटर की सलाह के बाद ही उठे. कैंडिडेट को एडमिट कार्ड पर दिए गए दिशा-निर्देश ठीक से पढ़कर उनकी पालना करनी होगी. अंडरटेकिंग फॉर्म भर कर ले जाना होगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एक दिन पहले परीक्षा स्थल का स्थान देख लें, ताकि एक्जाम के दिन उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. यदि धर्म या रीति रिवाजों के अनुसार आपको विशिष्ट पोशाक पहनने की जरूरत है तो पूरी जांच के लिए केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचना होगा. कैंडिडेट को प्रवेश पत्र, वैध आईडी प्रमाण और तलाशी के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. मेटल डिटेक्टर से भी तलाशी ली जाएगी. कैंडिडेट सेंटर पारदर्शी पानी की बोतल और पेन, पासपोर्ट साइज अपलोड के समय दिया गया फोटो, अंडरटेकिंग फॉर्म ही ले जाने की अनुमति है. कैंडिडेट एडमिट कार्ड पर सही जगह पर अपने साइन करें और फोटो चिपकाए. कैंडिडेट पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, ई आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12वीं बोर्ड का प्रवेश पत्र या रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट स्कूल का आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं. पहचान पत्र की फोटो कॉपी या मोबाइल में दिखाने पर मान्य नहीं होगा. दिव्यांग कैंडिडेट को सर्टिफिकेट साथ ले जाना होगा, जिसके लिए पहले अनुमति भी जरूरी है. कैंडिडेट किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा पाएगा, मोबाइल फोन भी बैन रहेगा. रफ कार्य की खाली पेपर शीट परीक्षा हॉल में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. टेस्टबुक में ही वह रफ कार्य कर सकते हैं. कैंडिडेट ध्यान रखें की पूरी एग्जाम सीसीटीवी से मॉनिटर की जा रही है और केंद्र पर जैमर भी लगे हैं, इसीलिए सावधानी से केवल अपने परीक्षा पर ध्यान दें. एग्जाम पूरा होने पर कैंडिडेट को ओएमआर शीट और एडमिट कार्ड पर्यवेक्षक को देना होगा, जबकि टेस्ट बुकलेट को अपने साथ ले जा सकते हैं. कैंडिडेट अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करें, ऐसा करने पर परीक्षा से डिबार किया जा सकता है. कैंडिडेट यह भी ध्यान रखें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अनुचित साधनों के प्रयोग या धोखाधड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित रियल टाइम एनालिसिस सॉफ्टवेयर स्थापित किए हैं. जिनके जरिए वह अनफेयर मिंस के मामलों को पकड़ रही है. दूसरी तरफ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग का भी एआई आधारित सॉफ्टवेयर से एनालिसिस किया जाता है. कैंडिडेट लगातार एनटीए वेबसाइटों यानी www.nta.ac.in और https://exams.nta.ac.in/CUETUG/ पर अपडेट चेक करते रहें. वहीं ई-मेल पते पर अपना मेल बॉक्स और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी नवीनतम अपडेट और जानकारी के लिए देखना चाहिए. किसी भी मदद या जानकारी के लिए एनटीए के ईमेल cuet-ug@nta.ac.in या हेल्पलाइन नंबर 011-40759000/011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं.

