अलीगढ़ में प्लाई बोर्ड से भरा ट्रक पलटा, चपेट में आने से दो लड़कियों की मौत

अलीगढ़: अलीगढ़ में अनूपशहर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे में दो लड़कियों की मौत हो गई, वहीं दो अन्य लोग घायल हो गये, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने अन्य दबे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया. घटना थाना जवां क्षेत्र के तेजपुर इलाके में हुई. ट्रक अनूप शहर से प्लाई बोर्ड लेकर अलीगढ़ आ रहा था. वहीं, तेजपुर गांव के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. इस दौरान ट्रक के नीचे कई लोग दब गये. आक्रोशित लोगों मे सड़क पर जाम लगा दिया. पुलिस के समझाने पर लोग शांत हुए.

अलीगढ़ में प्लाई बोर्ड से भरा ट्रक पलटा

बताया जा रहा है कि हरियाणा नंबर का ट्रक HR 58 C 2318 तेज स्पीड से अनूपशहर रोड पर आ रहा था. इस ट्रक में प्लाई बोर्ड भरा हुआ था. अलीगढ़ में सड़क दुर्घटना शाम को करीब 5:30 बजे हुई. थाना जवां क्षेत्र के तेजपुर गांव के पास यह प्लाई बोर्ड से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. इसकी चपेट में आकर कई लोग दब गए. मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन इस घटना में दो लड़कियों की मौत हो गई.

इसमें जवां क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय लवली और 16 वर्षीय अंजू शामिल है. इसके साथ ही नानऊ की रहने वाली रचना गंभीर रूप से घायल हो गयी. ट्रक पलटने से ट्रक का कंडक्टर भी घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने लड़कियों के शवों को बाहर निकाला. वहीं, क्रेन की मदद से पलटे ट्रक को उठाकर रोड के किनारे रखा गया.

एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. अलीगढ़ में सड़क हादसा ( Two girls died in Aligarh Road Accident) होने के बाद थाना जवां प्रभारी नारायण तिवारी ने बताया कि ट्रक पलटने से दो लड़कियों की मौत हो गई है. वहीं, घटना में घायल दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर रोड से ट्रक को हटाया जा रहा है. (Crime News UP)

