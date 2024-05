ETV Bharat / bharat

जमशेदपुर में तेजस्वी सूर्या ने युवाओं से किया आह्वान, राष्ट्र रक्षा और विकसित भारत के लिए करें मतदान - lok sabha election 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 23, 2024, 7:45 AM IST | Updated : May 23, 2024, 8:02 AM IST

नमो युवा सम्मेलन में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ( ETV BHARAT )

पत्रकारों से बात करते हुए भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या (ETV BHARAT) जमशेदपुरः भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को कहा कि यह चुनाव राष्ट्र रक्षा और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने का है. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर ही विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है. 2014 से पहले हिंदू त्योहारों पर बम धमाके होते थे, लेकिन अब आतंकवादी मोदी का नाम सुनकर कांपते हैं. भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरू दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या बुधवार को भाजयुमो जमशेदपुर महानगर के द्वारा बिस्टुपुर स्थित तुलसी भवन में आयोजित नमो युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. भाजयुमो जिलाध्यक्ष अमित अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में युवाओं को बूथ जीता तो चुनाव जीता के मंत्र दिए गए. वहीं, युवाओं ने अपना मत राष्ट्रहित में करते हुए भाजपा के पक्ष में समर्थन करने का संकल्प लिया. सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि 25 मई को जमशेदपुर में वोटिंग है. यह चुनाव अगले पांच वर्ष के लिए प्रधानमंत्री और विकसित भारत के संकल्प की मजबूत नींव रखने का है. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से क्षेत्र में जाकर भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने के प्रेरित करने को कहा. उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सुनिश्चित करें कि विद्युत वरण महतो तीसरी बार जमशेदपुर से सांसद बनें. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें. तेजस्वी सूर्या ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले भारत की स्थिति आप सबने देखी है. उसके बाद पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है. कांग्रेस के कार्यकाल में अखबारों में घोटाले की बड़ी-बड़ी खबरें छपती थीं, लेकिन अब बदली व्यवस्था को खुद आप देख सकते हैं. कभी हिंदुओं के पर्व पर आतंकी संगठन मंदिरों के आसपास बम रख दहशत फैलाते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हर जाति- वर्ग के लोग सुरक्षित और खुशहाल हैं. आज आतंकी संगठन दूर-दूर तक नजर नहीं आते हैं.



युवाओं के बल पर जीतेंगे जमशेदपुर सहित झारखंड के सभी बूथ: भानू प्रताप शाही सम्मेलन को संबोधित करते हुए भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी बूथों पर युवाओं के बल पर विजय हासिल करेंगे. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समेत जमशेदपुर लोकसभा के सभी विधायक अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे और सभी सीटों पर भाजपा-एनडीए की जीत होगी. ये भी पढ़ेंः झारखंड दौरे पर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, रांची में मोटरसाइकिल जुलूस में हुए शामिल

Last Updated : May 23, 2024, 8:02 AM IST