ETV Bharat / bharat

उदयपुर: 55 वर्षीय महिला ने दिया 17वीं संतान को जन्म, पिता बोले- रोजगार है नहीं, कर्ज में भी दबे - WOMAN GAVE BIRTH TO HER 17TH CHILD

झाड़ोल सीएचसी में 55 साल की आदिवासी महिला ने 17वीं संतान को जन्म दिया. महिला के पांच बच्चों की शादी हो चुकी है.

woman gave birth to her 17th child in Jhardol
झाड़ोल में महिला ने 17वीं संतान को जन्म दिया (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 3:43 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read

उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल झाड़ोल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. झाड़ोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 55 वर्षीय रेखा कालबेलिया ने 17वीं संतान को जन्म दिया. हालांकि एक बेटी समेत पांच बच्चे असमय काल का ग्रास बन चुके हैं, वहीं पांच बच्चों की शादी हो चुकी है. रेखा के पोते-पोतियां हैं. हम दो हमारे दो के सरकारी नारे की धज्जियां उड़ाती यह तस्वीर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. हॉस्पिटल के वार्ड में जब लोगों को रेखा के 17वीं संतान का पता लगने पर हर कोई चौंक गया. प्रसूता रेखा के परिजनों ने अस्पताल में शुरू में चार संतान होने की बात कही थी.

प्रसूता रेखा के पति कवरा कालबेलिया ने बताया कि उसके पास रहने को घर नहीं है. बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करता है. ज्यादा बच्चे होने की गलती की सजा भुगत रहा है. बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए पैसे नहीं हैं. बच्चों की शादी ओर भोजन के लिए साहूकार से 20% ब्याज पर पैसा लाया. कवरा इसके ब्याज के रूप में अब तक लाखों रुपए चुका चुका है, लेकिन ब्याज पूरा नहीं उतरा.

17वीं संतान के जन्म पर ये बोले परिजन और चिकित्सक... (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:बेटी के नहीं हुई संतान, तो मां ने चुराया किसी और के 'घर का चिराग', 10 घंटे में आरोपी महिला गिरफ्तार - WOMAN STOLE INFANT IN JAIPUR

कवरा भंगार एकत्रित कर आजीविका चलाता है. गरीबी के चलते कवरा के परिवार के किसी भी सदस्य ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा. पीएम आवास से घर बना दिया, लेकिन वह जमीन उनके खातेदारी में नहीं होने के कारण आज तक बेघर हैं. इधर, झाड़ोल सीएचसी की स्त्री रोग विशेषज्ञ रोशन दरांगी ने बताया कि रेखा भर्ती हुई तो परिजनों ने उसके चौथी संतान होने की हिस्ट्री दी, लेकिन बाद में सामने आया कि यह 17वीं संतान है. ऐसे में अब रेखा और उसके पति को नसबंदी के लिए जागरूक करेंगे.

उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल झाड़ोल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. झाड़ोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 55 वर्षीय रेखा कालबेलिया ने 17वीं संतान को जन्म दिया. हालांकि एक बेटी समेत पांच बच्चे असमय काल का ग्रास बन चुके हैं, वहीं पांच बच्चों की शादी हो चुकी है. रेखा के पोते-पोतियां हैं. हम दो हमारे दो के सरकारी नारे की धज्जियां उड़ाती यह तस्वीर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. हॉस्पिटल के वार्ड में जब लोगों को रेखा के 17वीं संतान का पता लगने पर हर कोई चौंक गया. प्रसूता रेखा के परिजनों ने अस्पताल में शुरू में चार संतान होने की बात कही थी.

प्रसूता रेखा के पति कवरा कालबेलिया ने बताया कि उसके पास रहने को घर नहीं है. बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करता है. ज्यादा बच्चे होने की गलती की सजा भुगत रहा है. बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए पैसे नहीं हैं. बच्चों की शादी ओर भोजन के लिए साहूकार से 20% ब्याज पर पैसा लाया. कवरा इसके ब्याज के रूप में अब तक लाखों रुपए चुका चुका है, लेकिन ब्याज पूरा नहीं उतरा.

17वीं संतान के जन्म पर ये बोले परिजन और चिकित्सक... (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:बेटी के नहीं हुई संतान, तो मां ने चुराया किसी और के 'घर का चिराग', 10 घंटे में आरोपी महिला गिरफ्तार - WOMAN STOLE INFANT IN JAIPUR

कवरा भंगार एकत्रित कर आजीविका चलाता है. गरीबी के चलते कवरा के परिवार के किसी भी सदस्य ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा. पीएम आवास से घर बना दिया, लेकिन वह जमीन उनके खातेदारी में नहीं होने के कारण आज तक बेघर हैं. इधर, झाड़ोल सीएचसी की स्त्री रोग विशेषज्ञ रोशन दरांगी ने बताया कि रेखा भर्ती हुई तो परिजनों ने उसके चौथी संतान होने की हिस्ट्री दी, लेकिन बाद में सामने आया कि यह 17वीं संतान है. ऐसे में अब रेखा और उसके पति को नसबंदी के लिए जागरूक करेंगे.

Last Updated : August 27, 2025 at 4:11 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MARRIED WITH FIVE CHILDRENWOMAN GAVE BIRTH TO HER 17TH CHILDWOMAN HAS 17 CHILDRENUDAIPUR WOMAN HAS 17 CHILDRENWOMAN GAVE BIRTH TO HER 17TH CHILD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान में कमजोर हुआ मानसून, IMD ने बताया अब किस तारीख को बरसेंगे मेघ

राजस्थान में स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनेंगे फीडिंग प्वाइंट, स्टरलाइजेशन-टीकाकरण पर सख्त मॉनिटरिंग

राजनाथ सिंह ने बताया भारतीय सेना की ताकत का राज, कहा- हर सैनिक को मिलेगी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग

जॉब से लेकर लेकर ग्रोथ तक, ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने से भारत पर क्या होगा असर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.