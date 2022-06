.

બિહારના ગોપાલગંજમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર (Gopalganj Child Was bitten By Cobra) સામે આવ્યા છે. સામાન્ય રીતે સાપ કરડવાથી વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે, પરંતુ બિહારના ગોપાલગંજમાં કોબ્રાએ એક બાળકને ડંખ માર્યો છે. કોબ્રા બાળકને કરડ્યાની 30-40 સેકન્ડની અંદર મૃત્યુ પામ્યો (Snake Died after biting Child ), જ્યારે બાળક સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે. હાલ પરિવારજનો બાળકની સારવાર માટે સદર હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે, જ્યાં તબીબો બાળકની સારવાર કરી રહ્યા છે. આ સમાચાર આખા વિસ્તારમાં ફેલાતા જ બાળકને જોવા લોકોના ટોળા હોસ્પિટલમાં ઉમટી પડ્યા હતા. મામલો બુધવારે સાંજે કુચાયકોટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ખજુરી ઈસ્ટ ટોલાનો છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, બરૌલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના માધોપુર ગામના રહેવાસી રોહિત કુશવાહનો 4 વર્ષનો પુત્ર અનુજ કુમાર છેલ્લા બે મહિનાથી કુચાયકોટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ખજુરી ઈસ્ટ ટોલા ગામમાં દાદા મુનીદ્ર પ્રસાદના ઘરે તેની માતા સાથે રહે છે. અનુજ કુમાર દરવાજા પર રમી રહ્યો હતો. અચાનક એક ઝેરી સાપે તેને ડંખ માર્યો, પરંતુ આશ્ચર્ય ત્યારે થયું જ્યારે બાળકને કરડતાની સાથે જ સાપ ત્યાં જ મરી ગયો. (Cobra Snake Died After Bitten Child)