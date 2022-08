.

કર્ણાટકમાં ટોલ પ્લાઝા સાથે બસ અથડાઈ, ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા Published on: 15 minutes ago

કર્ણાટક બસ ડ્રાઇવરની બેદરકારીને કારણે બસ કર્ણાટકના દાવંગેરે જિલ્લાના જગાલુરુ તાલુકામાં કનાકટ્ટે ગામ નજીક નેશનલ હાઈવે 50 પર ટોલ ગેટ સાથે અથડાઈ હતી. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગઈ છે. ફૂટેજમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે ઝડપભેર આવતી ખાનગી બસ ટોલ પ્લાઝાના કાઉન્ટર રૂમ સાથે અથડાઈ હતી. અકસ્માતમાં બસનો આગળનો કાચ તૂટી ગયો હતો, જેના કારણે પ્રવાસીઓને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી. જોકે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. તે જ સમયે, ફૂટેજમાં, ટોલ બૂથ પર બેઠેલો કર્મચારી પૈસા જમા કરાવતી વખતે સીસીટીવીમાં દેખાઈ રહ્યો છે. crashed toll due to carelessness of Driver In Karnataka, horrific scene caught on CCTV, Accident In Karnataka