.

24 કલાક બચાવ કામગીરી, હજુ પણ કૂવામાં ફસાયેલા માણસનો કોઈ પત્તો નથી Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

કોલ્લમ, કેરળ: 65 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં પડી ગયેલા એક વ્યક્તિને બચાવવા માટેનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન 24 કલાક (Kerla 24 hours of rescue operations) પછી પણ સફળતા વિના ચાલુ છે. સુધીર તરીકે ઓળખાતો આ વ્યક્તિ, કોલ્લમના કન્નનલ્લુરના વતની, કૂવાને ઊંડો કરતી વખતે માટી અંદર ફસાઈ ગયો (Kerla man trapped in well) હતો. રેસ્ક્યુ ટીમ હજુ સુધી સુધીરને શોધી શકી નથી. કૂવાનો એક ભાગ ખડક અને કાદવથી અવરોધાયેલો છે અને અર્થમૂવરને તેને દૂર કરવાનું મુશ્કેલ પડી રહ્યુ છે. તેથી અન્ય વધુ શક્તિશાળી અર્થમૂવરનો ઉપયોગ હવે ખડકોને દૂર કરવા માટે થાય છે. ફાયર ફોર્સના અધિકારીઓએ (Fire force on man in well) જણાવ્યું હતું કે, સુધીર સુધી પહોંચવા માટે તેમને ઓછામાં ઓછા 15 ફૂટ વધુ ખોદવું પડશે. સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે બચાવ કાર્ય અટકી રહ્યું છે.