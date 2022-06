સ્વિસ બોલ: મુંબઈના ફિટનેસ એક્સપર્ટ અને જિમ ટ્રેનર નીરજસેનનું કહેવું છે કે, સ્વિસ બૉલને જિમમાં વપરાતા કસરતના મહત્ત્વના સાધનોમાંનું એક ગણવામાં આવે છે. સ્વિસ બોલ એ હવાથી ભરેલો મોટો દડો છે. સ્નાયુઓને મજબૂત કરવાની સાથે, સ્વિસ/સ્ટેબિલિટી બોલ વડે કરવામાં આવતી કસરતો છાતી, કમર સહિત આખા શરીરને મજબૂત બનાવવામાં, તેને આકારમાં રાખવા અને શરીરની મુદ્રાને યોગ્ય રાખવામાં ઘણો ફાયદો આપે છે. સેલિબ્રિટીઓમાં આ એક્સરસાઇઝ સ્ટાઈલને લઈને ઘણો ક્રેઝ છે. તે જ સમયે, તેના ફાયદાઓને કારણે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સામાન્ય મહિલાઓ અને પુરુષોમાં પણ તેની ક્રેજ સતત વધી રહ્યો (The craze for exercise with the stability ball continues to grow) છે.

ચરબી ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ: સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ, દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે, તેનું શરીર ટોંડ અને સુડોળ બોડી ધરાવતું હોય. શરીરને સુડોળ બનાવવા માટે યોગ્ય આહારની સાથે વિશેષ પ્રકારની કસરતોનો અભ્યાસ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. આજના યુગમાં, પરંપરાગત કસરતો સાથે, કસરતની ઘણી નવી શૈલીઓ (New styles of exercise) પણ ખૂબ લોકપ્રિય બની રહી છે. આમાંથી એક સ્વિસ બોલ અથવા સ્ટેબિલિટી બોલ સાથે કરવામાં આવતી કસરત છે. શરીરને આકારમાં રાખવાની સાથે આ પ્રકારની કસરત વજન અને વધારાની ચરબી ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. સ્વિસ બોલ હંમેશા તેની લંબાઈ અનુસાર પસંદ કરવો જોઈએ. જો કે જીમમાં અલગ-અલગ લંબાઈના લોકો માટે અલગ-અલગ સાઈઝ અને પ્રકારના બોલ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ જો તમે ઘરે આ પ્રકારની કસરત કરવા માટે બોલ ખરીદતા હોવ તો હંમેશા તમારી લંબાઈ પ્રમાણે બોલની સાઈઝ પસંદ કરવી (The size of the ball should be chosen according to your length) જોઈએ. શરૂઆતમાં તે પ્રશિક્ષિત વ્યક્તિના માર્ગદર્શન હેઠળ જ પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. કારણ કે ક્યારેક બોલ સ્લિપિંગ અથવા અન્ય કારણોસર ઈજા થવાની સંભાવના રહે છે, પરંતુ આ ટેકનિકથી કસરત કરવાની તાલીમ લીધા પછી, તે ઘરે પણ સરળતાથી કરી શકાય છે.

સ્ટેબિલિટી બોલ એક્સરસાઇઝ શા માટે?: સ્વિસ અથવા સ્ટેબિલિટી બોલ સાથે કસરત કરતી વખતે મુખ્ય સ્નાયુઓ સક્રિય થાય છે. આ સિવાય, આવી કસરતો કરવાથી ઘણા સ્નાયુઓ પર તાણ આવે છે, જેનાથી સ્નાયુઓની પ્રવૃત્તિ અને શક્તિ બંને વધે છે. સ્ટેબિલિટી બોલ સાથે કસરત કરતી વખતે, શરીરના ઉપરના અને નીચેના ભાગોમાં સંતુલન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ છે. આવી સ્થિતિમાં, શરીરના બંને ભાગો વચ્ચે સંતુલન અને તાલમેલ વધુ સારું રહે છે, જેના કારણે આસન પણ સારું રહે છે. સ્ટેબિલિટી બોલ સાથે કસરત કરવાથી શરીરને બધી દિશામાં ફેરવવામાં આવે છે. તેથી નિયમિત પ્રેક્ટિસથી શરીરમાં લચીલાપણું પણ વધે છે. આ પ્રકારની કસરત સ્નાયુઓ અને કરોડરજ્જુ પર દબાણ લાવે છે, જે કમર અને અન્ય અવયવોના તાણમાં રાહત આપે છે. તેનાથી પીઠના નીચેના દુખાવામાં રાહત મળે છે. આ કસરતો હૃદયના ધબકારા જાળવવામાં અને અન્ય રીતે હૃદયને સ્વસ્થ રાખવામાં પણ ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં જે લોકો ઘરે કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ કરવા માગે છે તેમના માટે સ્ટેબિલિટી બોલથી એક્સરસાઇઝ (Benefits of exercising with a Swiss ball) કરવી વધુ સારો વિકલ્પ બની શકે છે.

સ્વિસ બોલથી એક્સરસાઇઝ કરવાના ફાયદા:

સ્વિસ બોલ પુશ-અપ્સ

પેટની ચરબી ઘટાડવા માટે સ્વિસ બોલથી પુશ-અપ્સ કરવું ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ ખભા, હાથ અને હિપ્સના સ્નાયુઓને અસર કરે છે અને તેમને યોગ્ય આકાર આપે છે.

સ્વિસ બોલ ક્રન્ચીસ

આ કસરત ઉપલા અને નીચલા એબ્સ તેમજ ખભા અને પીઠના નીચેના ભાગને મજબૂત બનાવે છે. આ સાથે, તે કોર અને પેટના સ્નાયુઓને પણ મજબૂત બનાવે છે.

સ્વિસ બોલ હેમસ્ટ્રિંગ કર્લ

આ કસરત શરીરને આકારમાં લાવવા અને રાખવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે. તે શરીરના ઉપરના ભાગને આકારમાં લાવવા, હિપ્સને મજબૂત કરવા અને મુખ્ય સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે.

સ્ટેબિલિટી બોલ જેકનાઈફ

સ્થૂળતા ઘટાડવાની સાથે સાથે શરીરના ઉપરના ભાગને સુડોળ બનાવવા અને પેટની ચરબી ઘટાડવા માટે આ કસરત કરવી જોઈએ.

ટ્રાઇસેપ્સ ડિપ

ટ્રાઇસેપ્સ ડુબાડવું સ્થિરતા બોલ સાથે ટ્રાઇસેપ્સ, દ્વિશિર અને ખભાને ટોન કરવા માટે નિયમિતપણે પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ.

ડમ્બેલ ચેસ્ટ પ્રેસ

સ્વિસ બોલ વડે આ કસરત કરવાથી છાતી, ખભા, દ્વિશિર અને ટ્રાઇસેપ્સ સહિતના કોરનાં સ્નાયુઓ મજબૂત બને છે.