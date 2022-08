નવી દિલ્હી માતા પિતા તરીકે આપણે એક વસ્તુની ખાતરી આપવાની જરૂર છે કે, બાળકોને આનંદથી જીવવા માટે અને સ્વસ્થ બાળકોને ઉછેરવા માટે સ્વચ્છ અને હરિયાળું વાતાવરણ પ્રદાન કરવું. આ હરિયાળા ભવિષ્યના green future આપણા બાળકોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આપણે કયા પગલાં લઈ શકીએ? તમારી જાતને આ પ્રશ્ન પૂછો, તે મહત્વપૂર્ણ છે.

તમારા વિચારો અન્ય માટે પ્રેરણારુપ હું માત્ર એક જ વ્યક્તિ છું. અમે ફક્ત એક જ પરિવાર છીએ. હું કેટલું પરિવર્તન લાવી શકું? શું આ એવી વસ્તુ છે, જેના વિશે તમે વારંવાર આશ્ચર્ય કરો છો અથવા બહાનું તરીકે ઉપયોગ કરો છો? ના કરો, તે નાના ટીપાંનો સમૂહ છે જે શક્તિશાળી સમુદ્ર બનાવે છે. તમે જાણતા નથી કે, તમારા વિચારો અને કાર્યોથી તમે કેટલા સાથી માતાપિતા અથવા મિત્રોને પ્રેરણા આપી શકો છો અથવા પ્રભાવિત કરી શકો છો. અહીં તમે ઘરે સિંગલ-યુઝ પ્લાસ્ટિકને (Single use plastic) ઘટાડવા અને ધીમે ધીમે નાબૂદ કરવા કેવી રીતે કરી શકો છો તે અહીં છે. તેનો પ્રયાસ કરો અને આજે જ પહેલ કરો. તમને તમારા પર ગર્વ થશે.

સવારમાં જ શરૂ કરો તમે સવારે જે પહેલી વસ્તુ ઉપાડો છો. તમારા ટૂથબ્રશથી શરૂઆત કરો. એવું નોંધવામાં આવે છે કે, દર વર્ષે લેન્ડફિલ્સમાં 4.7 બિલિયનથી વધુ પ્લાસ્ટિક ટૂથબ્રશ જોવા મળે છે. કુટુંબમાં દરેક માટે સરળ અને અસરકારક વાંસના ટૂથબ્રશ પર સ્વિચ કરવું કેટલું મુશ્કેલ છે?

તમારી પોતાની બોટલ સાથે રાખો એક આદત જ્યારે આપણે બાળકો હતા ત્યારે આપણે બધાને હતી અને પછી તે છૂટી ગઈ. ખાતરી કરો કે, તમે તમારી બેગમાં એક બોટલ સ્ટીલ અથવા કાચની પેક કરો (Carry your own bottle) છો, જેથી તમે તેનો ઉપયોગ કરો અને સ્ટોરમાંથી પાણીની બોટલ ખરીદવાને બદલે દર વખતે તેને ફરીથી ભરો. પછી તે ક્લાયન્ટને મળવું હોય, ફ્લાઇટની મુસાફરી હોય અથવા મૂવી થિયેટરની મુલાકાત હોય, હું ખાતરી કરું છું કે હું મારી પોતાની બોટલ સાથે રાખું છું અને મારી પુત્રીઓ પણ મારું અનુકરણ કરે છે!. આ રીતે તમે એકલ-ઉપયોગી પ્લાસ્ટિકની બોટલોના લોડને વિદાય આપો છો.

યોગ્ય રીતે ખાઓ પછી તે તમારી રાત્રિભોજનની પ્લેટ હોય કે તમારા બાળકની પ્રથમ પ્લેટ તેના માટે યોગ્ય પસંદગી કરો. તમારા પરિવારે તમને ભેટમાં આપેલા ચાંદીના વાસણોનો સ્ટેક ખોલો અથવા સ્ટીલ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. ફેન્સી મેલામાઈન અને BPA મુક્ત પ્લાસ્ટિક (BPA free plastic) કે જે તમારા બાળકો માટે આકર્ષક લાગે છે તેમાંથી બહાર નીકળો. જે ચમકે છે, તે સોનું નથી.

સ્ટ્રોને બાય-બાય કહો પછી ભલે તે તમારો મનપસંદ મિલ્કશેક હોય કે પછી રસ્તા પર તે તંદુરસ્ત નાળિયેર હોય, તમે જ્યાં પણ જાઓ ત્યાં તમારા પોતાના સ્ટીલના સ્ટ્રોને (Do not use straws) તમારી થેલીમાં રાખો. તે બજારમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. દર વર્ષે 8.3 બિલિયનથી વધુ પ્લાસ્ટિકના સ્ટ્રોનો ઉપયોગ (Use of straws) અને ફેંકવામાં આવે છે. આ રીતે, તમે ગ્રહને બચાવવા માટે તમારા પ્રયત્નો કરશો.

સમજદારીપૂર્વક ખરીદી કરો ભલે તમે ઓનલાઈન ઓર્ડર કરો અથવા સ્થાનિક સુપરમાર્કેટમાંથી ખરીદી કરો, સ્માર્ટ ગ્રાહક બનો. તમે ઓર્ડર કરો છો તે દરેક નાના પેક માટે, તમે ઘણા પ્લાસ્ટિક કવર ફેંકી રહ્યા છો જે સામાન પેક કરે છે. બાળકો તરીકે યાદ રાખો, અમે કેવી રીતે અમારી માતાઓને જથ્થાબંધ ખરીદી અને તેમને સંગ્રહિત કરતા જોયા છે? વારંવાર અને નાના કદના પેકને દૂર કરવા માટે તે સરળ પદ્ધતિઓ (Single-use plastic) અપનાવો. તમે આ પ્રથાઓ કેમ અપનાવો છો, તે વિશે તમારા બાળકોને શિક્ષિત કરવાનું યાદ રાખો. તેમની સાથે પુસ્તકો વાંચો અને તેમને સમજવામાં મદદ કરો કે મોડું થાય તે પહેલાં આપણે શા માટે હમણાં જ કાર્ય કરવું જોઈએ.