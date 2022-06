ન્યુઝ ડેસ્ક: વેઇલ કોર્નેલ મેડિસિન-કતારના Weill (Cornell Medicine-Qatar) સંશોધકો દ્વારા નવા અભ્યાસના તારણો ફાઇઝર અથવા મોડર્ના દ્વારા ઓમિક્રોન વિશિષ્ટ બૂસ્ટર અભ્યાસો સાથે સુસંગત છે, જે સારું રક્ષણ પૂરું પાડે છે પરંતુ ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટ દ્વારા ચેપ સામે અસ્થાયી રૂપે અસરકારક રહે છે.

ઓમિક્રોન સામે કોઈ રક્ષણ મળ્યું નથી: વેઇલ કોર્નેલ મેડિસિન કતારના સંશોધકોની આગેવાની હેઠળનો નવો અભ્યાસ,100,000 થી વધુ ઓમિક્રોન સંક્રમિત અને બિનચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ પર હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. ન્યુ ઈંગ્લેન્ડ જર્નલ ઑફ મેડિસિનમાં (New England Journal of Medicine) પ્રકાશિત થયેલા પરિણામો દર્શાવે છે કે, જે લોકોએ ફાઈઝર અથવા મોડર્ન MRNA રસીની બે-ડોઝ રસી લીધી હતી પરંતુ અગાઉના ચેપનો કોઈ ઈતિહાસ ન હતો, તેમને ઓમિક્રોન સામે કોઈ નોંધપાત્ર રક્ષણ મળ્યું નથી. જો કે, બૂસ્ટરની માત્રા લગભગ 60 ટકા રક્ષણાત્મક હોવાનું જણાયું હતું, જોકે મોટાભાગના બૂસ્ટર ઓમિક્રોન વેવના થોડા અઠવાડિયા પહેલા પ્રાપ્ત થયા હતા. રસીકરણનો કોઈ ઈતિહાસ ધરાવતા ન હોય તેવા લોકો માટે, પરંતુ SARS-CoV-2 સંક્રમણ અગાઉના વેરિયન્ટ વેવ દરમિયાન લક્ષણોના ચેપ સામે લગભગ 50 ટકા રક્ષણ (Protection against Omicron) પૂરું પાડતું દેખાયું હતું અને આ "કુદરતી પ્રતિરક્ષા" ચેપના એક વર્ષ પછી પણ લગભગ સમાન ડિગ્રી સાથે રક્ષણ આપવા સંકળાયેલી હતી.

રસી આપવાના ફાયદા:સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉના સંપૂર્ણ રસીકરણ અને પહેલાના ચેપનું સંયોજન મહત્તમ રીતે રક્ષણાત્મક હતું. અગાઉના ચેપવાળી વ્યક્તિઓ અને MRNAરસીના ત્રણ ડોઝ, એકંદરે લગભગ 80 ટકા ઓમિક્રોન વેવ દરમિયાન લક્ષણોના ચેપથી સુરક્ષિત હતા.પરિણામોથી જાણવા મળ્યું કે, રસીકરણ એકલા પહેલાનો ચેપ અથવા મિશ્રણ, ઓમિક્રોન ચેપથી ગંભીર બિમારી સામે રક્ષણાત્મક હતું - રક્ષણાત્મક અસર એકલા અગાઉના ચેપ માટે લગભગ 72 ટકાથી લઈને અગાઉના ચેપ વત્તા ત્રણ રસીના ડોઝ માટે 100 ટકા સુધીની છે. વેઇલ કોર્નેલ મેડિસિન કતાર ખાતે વસ્તી આરોગ્ય વિજ્ઞાનના પ્રોફેસર ડો. લેથ અબુ-રદ્દાદે (Dr. Laith Abu-Raddad) જણાવ્યું હતું કે, "આ તારણો ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટ સામે શ્રેષ્ઠ રક્ષણ માટે અગાઉના ચેપ ધરાવતા લોકોને રસી આપવાના ફાયદા દર્શાવે છે." ટીમે ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટ, BA.1 અને BA.2ના બે અલગ-અલગ પેટા-વંશ સાથેના ચેપ વચ્ચે પણ તફાવત કર્યો, પરંતુ બંને માટે ખૂબ જ સમાન પરિણામો તેજ રીતે ફાઈઝર અને મોડર્ન બંને રસીઓ (Pfizer or Moderna mRNA vaccine) માટે સમાન પરિણામો મળ્યા.