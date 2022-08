લંડન રોગચાળાને કારણે ઘરેલુ સંસ્કૃતિના કામના (Work From Home Culture) ઉદભવ વચ્ચે, રિમોટ વર્કિંગ 9Remote working) કરવાથી યુકેમાં પોર્ન વ્યસન (Porn Addiction) માં વધારો થયો છે, મીડિયા અહેવાલોમાં જણાવાયું છે. રોગચાળા દરમિયાન રિમોટ વર્કિંગ લોકપ્રિય બન્યું હોવાથી, નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, સમસ્યા માટે તબીબી સહાય મેળવવા માટે યુકેના નાગરિકો (Porn addiction in the UK) ની સંખ્યા વર્ચ્યુઅલ રીતે બમણી થઈ ગઈ છે, ડેઈલી મેલે અહેવાલ આપ્યો છે.

પોર્ન વ્યસન વિકસાવવા માટેનું કારણ નિષ્ણાતોના મતે, લાલચ, જે માત્ર થોડી ક્લિક્સ દૂર છે, કેટલાક કેઝ્યુઅલ પોર્ન દર્શકોને વ્યસન વિકસાવવા માટેનું કારણ બને છે. જેમને પહેલાથી જ સમસ્યાઓ હતી તેઓને વધુ ખરાબ બનાવ્યા છે. પોર્ન વ્યસન એ સેક્સ વ્યસનનો એક પ્રકાર છે. જેમાં વપરાશકર્તાઓ જાતીય પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ આનંદદાયક સંવેદના અથવા ઉચ્ચતાનું વ્યસન વિકસાવે છે. લંડનમાં લોરેલ સેન્ટર, બ્રિટનમાં સૌથી મોટું સેક્સ અને પોર્ન વ્યસન ક્લિનિક છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તે હવે કેટલાક રિમોટ કામદારોની સારવાર કરી રહી છે, જેઓ દિવસમાં 14 કલાક સુધી પોર્ન જુએ છે.

ક્લિનિકલ ડિરેક્ટર પૌલા હેલ તેમણે મેઇલઓનલાઇનને કહ્યું, કેન્દ્રના ક્લિનિકલ ડિરેક્ટર પૌલા હેલે જણાવ્યું હતું કે, WFH નો અર્થ એ છે કે, લોકો હવે તેમના કમ્પ્યુટરની સામે એકલા કરતાં વધુ સમય વિતાવે છે. તેનો અર્થ એ છે કે, તમને વધુ તક મળી છે, તમારે રાત્રે ઘરે ન પહોંચે ત્યાં સુધી રાહ જોવાની જરૂર નથી. તમે દિવસ દરમિયાન વધુ આવેગજન્ય બની શકો છો. લોરેલ સેન્ટરે એકલા 2022 ના પ્રથમ છ મહિનામાં લગભગ 750 પોર્ન વ્યસનીઓ જોયા હતા, જે સમગ્ર 2019 માં 950 હતા, એમ અહેવાલમાં જણાવાયું છે.

દર્દીઓને વધુ સઘન સારવારની જરૂર હેલે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ વર્ષે ક્લિનિકમાં આવતા દર્દીઓને વધુ સઘન સારવારની જરૂર છે. અહેવાલ મુજબ, લંડન ક્લિનિકના થેરાપિસ્ટ પોર્ન વ્યસન ધરાવતા લોકોને મદદ કરવામાં મહિનામાં લગભગ 600 કલાક વિતાવે છે, જ્યારે 2019માં દર મહિને માત્ર 360 કલાક હતા. (IANS)