નવી દિલ્હી: ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઑફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) એ જુલાઈથી ઑગસ્ટ 2022 દરમિયાન કેરળ અને દિલ્હીમાં જોવા મળેલા મંકીપોક્સ કેસના સમગ્ર જીનોમ (monkeypox cases genome sequence) સિક્વન્સનું વિશ્લેષણ કર્યું છે. ICMR NIV પુણે દ્વારા (Monkeypox clinical samples) હાથ ધરવામાં આવેલ અભ્યાસ અહેવાલ આપે છે કે, તેને A.2 વંશમાં ત્રણ પેટાજૂથો મળ્યા છે. પ્રથમ ક્લસ્ટર કેરળ (First cluster is Kerala N5 Delhi N2) અને દિલ્હી (N2 ) USA 2022 ON674051.1 સાથે સંરેખિત છે, જ્યારે દિલ્હીનું બીજું (N3) ) USA 2022 ON675438.1 સાથે સંરેખિત છે અને ત્રીજા ક્લસ્ટરમાં UK, US અને થાઈલેન્ડ (A.2 lineage third cluster UK, US and Thailand) નો સમાવેશ થાય છે.

Monkeypox A 2 Strain : અભ્યાસ મુજબ, ભારતમાંથી તમામ જીનોમ સિક્વન્સના 90 થી 99 ટકા આવરી લે છે, ક્લેડ IIB ના A.2 વંશનો છે. ભારતમાંથી 90 થી 99 ટકા જીનોમને આવરી લેતી તમામ પુનઃપ્રાપ્ત mpxv શ્રેણીઓ ક્લેડ IIB ના A.2 વંશન સાથે સંબંધિત છે. A.2 mpxv વંશને ત્રણ પેટાજૂથોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે, જેમાં પ્રથમ ક્લસ્ટર કેરળ N5, USA નું દિલ્હી N2 USA 2022 ની સાથે સંરેખિત ON674051.1, જ્યારે દિલ્હી N3નો બીજો ભાગ VA 2022 ON675438.1 સાથે સંરેખિત છે અને ત્રીજો ભાગ યુકે, યુએસએ અને થાઈલેન્ડનો છે. MPXV વંશમાં તાજેતરના અપડેટ્સે કેરળના તમામ પાંચ સિક્વન્સને A.2.1 તરીકે નામાંકન કરવામાં આવ્યાં છે.

મંકીપોક્સ કેસના નમુના : જૂલાઈ થી ઓગસ્ટ 2022 દરમિયાન 18 રાજ્યો અને 3 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી 96 શંકાસ્પદ મંકીપોક્સ કેસોના ક્લિનિકલ નમૂનાઓ, એટલે કે ઓરોફેરિન્જિયલ સ્વેબ (OPS), નાસોફેરિંજલ સ્વેબ (NPS), જખમના પોપડા અને ઘાના પ્રવાહીને ICMR નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ વાયરોલોજી પૂણેમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

સેમ્પલની ચકાસણી : મંકીપોક્સ ચોક્કસ રીઅલ ટાઇમ પીસીઆરનો ઉપયોગ કરીને તમામ કેસોનું નિદાન તથા સેમ્પલની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. તેમાંથી કેરળ અને દિલ્હીમાંથી પાંચ પાંચ કેસો એમપીએક્સવી માટે પોઝીટીવ જોવા મળ્યા હતા. બધા મંકીપોક્સ નેગેટિવ કેસો પણ વેરિસેલા ઝોસ્ટર વાયરસ (VZV) અને એન્ટેરોવાયરસ (EV) ચોક્કસ રીઅલ ટાઇમ પીસીઆર માટે તપાસવામાં આવ્યા હતા.

ભારતમાં મંકીપોક્સના કેસ : ICMR નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ વાઇરોલોજી પુણેને સંદર્ભિત કરાયેલા 114 કેસમાંથી ભારતમાંથી ઓર્થોપોક્સ અને મંકીપોક્સ ચોક્કસ રીઅલ ટાઇમ પીસીઆર બંનેનો ઉપયોગ કરીને એમપીએક્સવી ચેપની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. મંકીપોક્સ નેગેટિવ કેસોની વધુ તપાસમાં રીઅલ ટાઇમ પીસીઆર દ્વારા VZV અને EV ની હાજરી સૂચવવામાં આવી હતી. દેશમાં મંકીપોક્સના 10 કેસની પુષ્ટિ થઈ હતી, જેમાં દિલ્હીના ત્રણ પુરૂષો અને બે મહિલાઓ સંક્રમિત જોવા મળી હતી. તેઓનો કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસનો ઇતિહાસ નહોતો, જ્યારે પાંચ માણસો સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ) થી ભારતના કેરળ પહોંચ્યા હતા.