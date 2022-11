નવી દિલ્હી: આધુનિક યુગમાં સ્માર્ટ ફોન, કોમ્પ્યુટર, ટીવી વગેરે ઉપકરણો પર ખૂબજ વધારે સ્ક્રીન સમય (Too much screen time) વિતાવી રહ્યા છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) ના 2021 ના ​​અહેવાલ મુજબ, વિશ્વભરમાં લગભગ 2.2 અબજ લોકો નજીકની અથવા દૂરની દ્રષ્ટિની ક્ષતિ ધરાવે છે. ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ છે અને વિશ્વની 20 ટકાથી વધુ અંધ વસ્તીનું ઘર છે. દ્રષ્ટિની ક્ષતિને સંબોધિત કરવી એ સમગ્ર વિશ્વમાં એક મુખ્ય આરોગ્ય સમસ્યા છે. જ્યારે વય, આનુવંશિકતા અને પર્યાવરણ સહિત નબળી દ્રષ્ટિ માટે સંખ્યાબંધ પરિબળો જવાબદાર છે. ત્યારે રોજિંદા આદતો પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. એવા સંકેતો છે કે, દૈનિક આદતો (Daily habits) વ્યક્તિની દૃષ્ટિને અસર કરી શકે છે અને જો સમયસર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે પરિસ્થિતી ગંભિર થઈ શકે છે. આ રોજિંદા આદતો શું છે ?

ખૂબ વધારે સ્ક્રીન સમય: લાંબા કલાકો સુધી કામ કરવું. ખાસ કરીને કમ્પ્યુટર પર વિશ્વભરના ઘણા લોકો માટે વાસ્તવિકતા બની ગઈ છે. રોગચાળો અને ઘરેથી કામ કરવાની સંસ્કૃતિનો અર્થ એ થયો કે, લોકોએ દરરોજ વર્ચ્યુઅલ રીતે લાંબા કલાકો સુધી કામ કરવું પડશે. આવી જીવનશૈલી અનિવાર્યપણે તમારી આંખો પર નોંધપાત્ર તાણ લાવી શકે છે અને જો યોગ્ય રીતે તપાસ ન કરવામાં આવે તો આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ તરફ દોરી જાય છે. આની સાથે વારંવાર સંકળાયેલી સ્થિતિ "સ્ક્રીન-દ્રષ્ટિ" અથવા કમ્પ્યુટર વિઝન સિન્ડ્રોમ છે. 20-20-20 તકનીક એ ડિજિટલ ઉપકરણોના વિસ્તૃત ઉપયોગને કારણે તમારા પરના તણાવને ઘટાડવા માટે વારંવાર વિરામ લેવાની એક સરળ પણ અસરકારક રીત છે. દર 20 મિનિટે ઓછામાં ઓછી 20 સેકન્ડ 20 ફૂટ દૂરની કોઈ વસ્તુને જોવામાં વિતાવવુ.

આંખ માટે સ્વસ્થ આહાર: ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ્સ, ઝીંક, વિટામીન C અને E ધરાવતા ખોરાક અને ઘેરા પાંદડાવાળા લીલાં, બદામ, ઈંડા, નારંગી અને સીફૂડનો સમાવેશ કરવાથી આંખોનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવામાં મદદ મળી શકે છે.

પૂરતો આરામ કરવો: ઊંઘનો અભાવના કારણેે આપણા સ્વાસ્થ્ય પર ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાની ઘણી નકારાત્મક અસરો પડી શકે છે. જેમાં નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ, વજનમાં વધારો, હૃદય રોગ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને મેમરી સમસ્યાઓ. તે આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્યને પણ નોંધપાત્ર રીતે અસર કરે છે. પૂરતો આરામ ન કરવો તે લોહીની ચપટી આંખો, શ્યામ વર્તુળો, અસ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ, સૂકી આંખો અને અન્ય સ્થિતિઓમાં પ્રગટ થઈ શકે છે. સંશોધન મુજબ, આંખોને પોતાની જાતને ફરીથી ભરવા અને સારી રીતે કાર્ય કરવા માટે દરરોજ લગભગ 7 થી 9 કલાકની સારી ઊંઘની જરૂર છે.

આંખને નુકશાન ક્યારે થાય: આખો દિવસ તમારી આંખોને ઘસવાથી તમારી દૃષ્ટિને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. આંખોને ઘસવાથી તમારી પોપચાની નીચે હાજર રક્તવાહિનીઓ તૂટી શકે છે. જ્યારે આંખોમાં બળતરા થાય છે, ત્યારે આંખોને ઘસવાને બદલે, કોલ્ડ કોમ્પ્રેસ લાગુ કરવાનો પ્રયાસ કરો. સનગ્લાસ ન પહેરવાથી પણ તમારી આંખો પર હાનિકારક અસરો થઈ શકે છે. આપણી આંખો અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો અને હવામાનના તત્વો માટે સંવેદનશીલ હોય છે, જે આપણી દ્રષ્ટિના સ્વાસ્થ્યને અનેક રીતે અસર કરી શકે છે. નિયમિત ધોરણે યોગ્ય સનગ્લાસ પહેરવાથી મેક્યુલર ડિજનરેશન અથવા મોતિયાના વિકાસને અટકાવી શકાય છે. આ ઉપરાંત સનગ્લાસ તમારી આંખોમાં પ્રવેશ મેળવી શકે તેવા પવન અને ધૂળને અવરોધિત કરીને ડ્રાય આઇ સિન્ડ્રોમ સામે રક્ષણ કરવામાં પણ મદદ કરે છે.

નિયમિત આંખની તપાસ: હાઇડ્રેશન જાળવવા માટે શરીર માટે પાણી જરૂરી છે. અમારી આંખો આંસુના રૂપમાં તેમને લ્યુબ્રિકેટ રાખવામાં મદદ કરવા માટે પાણી પર આધાર રાખે છે. હવામાં હાજર ધૂળ, ગંદકી અને અન્ય કચરો આપણી આંખોમાં પ્રવેશવા માટે એકદમ સામાન્ય છે. ભેજની ગેરહાજરીમાં, વ્યક્તિ શુષ્ક, લાલ અથવા સોજાની આંખો વિકસાવી શકે છે. આમ, દરરોજ પુષ્કળ પાણી પીવાથી હાઇડ્રેટેડ રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. તદુપરાંત, દ્રશ્ય બિમારીઓની સમયસર ઓળખ અને સારવાર માટે નિયમિત આંખની તપાસ જરૂરી છે. (IANS)