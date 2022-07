સુરતઃ શહેરના વરાછા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બે હીરાના કારખાનામાં ચોરી (Theft was resolved in Surat)થઇ હતી. આ ગુનામાં સંડોવાયેલો આરોપી જે તે સમયે સુરત શહેર છોડી પોતાના વતન તરફ નાસી ગયો હતો. થોડા સમયમાં પોતાનું સરનામું બદલતો રહેતો હતો. જેથી જે તે વખતે પોલીસના હાથમાં આવ્યો ના હતો. જો કે SOG પોલીસને માહિતી (Surat SOG Police )મળી હતી કે આરોપી ભાવનગરના એક (Diamond theft in Surat )ગામમાં રહે છે. બાતમીના આધારે પોલીસે એક ટીમ ત્યાં મોકલી હતી.

20 વર્ષ બાદ પણ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો - ભાવનગર જિલ્લાના કાંજોલી ગામથી આરોપી ધીરુ કસા શિયાળને ઝડપી (Theft was resolved in Surat)પાડ્યો હતો. પોલીસે આરોપીની કડક પૂછપરછ( Theft in diamond factory)કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે વર્ષ 2002માં સુરત ખાતે રહી હીરા ઘસવાની મજુરી કામ કરતો હતો. તેનો મિત્ર નગજી ઉર્ફે ખેગો સાદુલ ઝાલાની સાથે મળી વરાછા હિરાનગરમાં એક મકાનમાં આવેલા બે હીરાના કારખાનાનો દરવાજો તોડી તે બન્ને કારખાનામાંથી બે હીરા તોલવાની કાંટીની ચોરી કરી હતી.

56000 ની કિંમતના હીરા ચોરી કર્યા હોવાની કબુલાત - ચોરીના ગુનામાં તેનો મિત્ર પકડાઈ ગયો હતો અને આરોપીને પોલીસ શોધતી હોય તે સુરતથી ભાગી પોતાના વતન જતો રહ્યો હતો. પોલીસ પકડી શકે નહી તે માટે તે પોતાનું રહેઠાણ બદલતો રહેતો હતો. જો કે આખરે 20 વર્ષ બાદ પણ પોલીસે તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. આ ઉપરાંત તેની વધુ પૂછપરછમાં ભાવનગર ખાતે વિઠલવાડી વિસ્તારમાં આવેલા હીરાના કારખાનામાં તૈયાર 56000ની કિંમતના હીરા ચોરી કર્યા હોવાની કબુલાત કરી હતી. જેથી ભાવનગરના નીલમબાગ પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા ગુનાનો ભેદ પણ ઉકેલાઈ ગયો હતો.