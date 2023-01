મેપ માય ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ સાથે પોલીસે કર્યા MoU

રાજકોટ રંગીલા રાજકોટમાં હવે ટ્રાફિક અને રસ્તા પરની સમસ્યા આંગળીના (Mobile Application for traffic issue) ટેરવે જાણી શકાશે. કારણ કે, રાજકોટમાં ટૂંક જ સમયમાં પોલીસ એક એપ્લિકેશન લોન્ચ (Rajkot Police to launch Mappls Map my india) કરવા જઈ રહી છે. તેના માધ્યમથી વાહનચાલકો ઘરે બેઠાં બેઠાં રસ્તા પર કેટલો ટ્રાફિક છે અને કઈ કઈ સમસ્યાઓ રસ્તા ઉપર આવશે. તે તમામ બાબતો જાણી શકશે.

ટૂંક સમયમાં લોન્ચ થશે એપ આ એપ્લિકેશન માટે રાજકોટ પોલીસે મેપ માય ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ સાથે MoU (Rajkot Police MoU With Mappls ) કર્યા છે. ત્યારબાદ હવે આગામી દિવસોમાં આ એપ્લિકેશનની (Mappls Map my india Mobile Application) કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે અને તેને લોન્ચ (Rajkot Police to launch Mappls Map my india) કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે, જે ગુજરાતની પ્રથમ એપ્લિકેશન હશે.

મેપ માય ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ સાથે પોલીસે કર્યા MoU શહેરમાં વાહનચાલકોને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી (Mobile Application for traffic problems) મુક્તિ મળે અને તે સમયસર પોતાના નિયત કરેલા સ્થળોએ પહોંચી શકે તે માટે રાજકોટ પોલીસ હવે વધુ એલર્ટ બની છે. તેને લઈને પોલીસે મેપ માય ઇન્‍ડિયા સાથે MoU (Rajkot Police MoU With Mappls ) કર્યા છે. આ પ્રોજેક્ટની "મેપલ્સ" મોબાઈલ એપ્‍લિકેશન દ્વારા રાજકોટના રાજમાર્ગો પર થતી ટ્રાફિક અડચણોના સમયસર એકાએક અપડેટ આંગણીના ટેરવે મેળવી શકાશે. હાલ આ એપ્લિકેશન (Mappls Map my india Mobile Application)બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જે આગામી 4થી 6 અઠવાડિયામાં એપ્લિકેશન લોકો વચ્ચે મૂકવામાં આવશે.

મેપલ્સ એપ પર આ પ્રકારની માહિતી મળશે એપ્લિકેશન (Mappls Map my india Mobile Application) લોન્ચ થયા બાદ તેમાં રાજકોટ શહેર ટ્રાફિક પોલીસ ડાયવર્ઝન, રસ્તા પર ટ્રાફિકજામ (Mobile Application for traffic problems) , રોડ રસ્તાનું ખોદકામ, રોડરસ્તા પરના સ્‍પીડબ્રેકર, રોડ રસ્તા પરના ખાડા, રોડ બંધ હોવાની સ્‍થિતિમાં સારામાં સારો વૈકલ્‍પિક માર્ગ, VIPનો કાફલો પસાર થવો, રિયલ ટાઇમ અપડેટ સહિતની માહિતી ઘરે બેઠા આંગણીના ટેરવે શહેરીજનોને મળી રહેશે. ને તે પણ નિઃશુલ્ક મળશે. જ્યારે આ એપ્લિકેશન માટે રાજકોટ શહેર પોલીસ અને મેક માય ઇન્ડિયા વચ્ચે MoU (Rajkot Police MoU With Mappls ) પણ કરવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન શહેર પોલીસ કમિશનર રાજૂ ભાર્ગવ અને મેક માય ઇન્ડિયાના કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

પોલીસ કમિશનરે આપી માહિતી આ પ્રોજેક્ટ અંગે રાજકોટ પોલીસ કમિશનર રાજૂ ભાર્ગવે (Rajkot Police Commissioner Raju Bhargav) જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટ પોલીસ અને મેક માય ઇન્ડિયા દ્વારા એક MOU (Rajkot Police MoU With Mappls ) કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં રાજકોટ પોલીસ દ્વારા શહેરની જે સમસ્યા છે તેને કેવી રીતે નિવારી શકાય અને શહેરના નાગરિકને ટ્રાફિકની માહિતી (Mobile Application for traffic problems) કેવી રીતે ત્વરિત મળે તેને લઈને એક એપ્લિકેશન (Mappls Map my india Mobile Application) બનાવામાં આવશે.

ટ્રાફિકની સમસ્યા ખૂબ જ વિકટ તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આપણે જાણીએ છીએ કે, દરેક શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા (Mobile Application for traffic problems) ખૂબ જ વિકટ બનતી જાય છે. વસ્તી અને વાહનોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ વધી છે. તેમાં ટેકનોલોજી કેવી રીતે ઉપયોગી બનશે તેનું પ્રથમ પગલું અહીં લેવામાં આવ્યું છે. જ્યારે રાજ્યમાં પ્રથમ એવા રાજકોટમાં આ માટેના MoU થયા છે.