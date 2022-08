મહેસાણા રાજ્યમાં ગુનાહિત પ્રવૃતિમાં ક્યારેક ગુનેગાર હાથ લાગી જાય અને કોર્ટમાં કેસ ચાલી જાય તો પુરાવાના આધારે ઓરાપીને કોર્ટ સજા આપે છે. ત્યારે મહેસાણામાં ગુનાહિત પ્રવૃતિઓ કરતા લોકોને લાલબતી બતાવે તેવો સેશન્સ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે. મહેસાણા જિલ્લાના રામપુરા ગામે આડા સંબંધોની આડમાં કરાયેલા ડબલ મર્ડર કેસ મામલે સાડા ત્રણ વર્ષે મહેસાણા સેશન્સ કોર્ટે ચુકાદો (Rampura village double murder case) સંભળાવ્યો છે. જેમાં હત્યાની ઘટનાના તમામ 9 આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા સંભળાવી છે.

શું હતી ઘટના મળતી માહિતી મુજબ મહેસાણા શહેર નજીક આવેલા રામપુરા કુકસ ગામે વર્ષ 2019માં મહિલા સાથે આડા સબંધો રાખવા મામલે બે જૂથના માણસો વચ્ચે બોલાચાલી સર્જાઈ હતી. જે બાદ બંને જૂથ વચ્ચે મારામારી થઈ હતી. મારામારીના આ બનાવમાં બન્ને પક્ષે એક એક વ્યક્તિ ઠાકોર ગણેશ અને ઠાકોર અર્જુનનું છરી અને ધોકાની ઇજાઓના થઈ હતી. છરી અને ધોકની (double murder in gujarat) ઈજા થતા તેવોનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. જે અંગે મહેસાણા તાલુકા પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ કરી હતી. જેમાં 9 જેટલા આરોપીઓ સામે મહેસાણા સેશન્સ કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો હતો.

સાક્ષીઓ અને પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ રજુ સરકારી વકીલ ભરત પટેલ દ્વારા તપાસવામાં આવેલા 20 સાક્ષીઓ અને 40 જેટલા પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે ગુનાની ગંભીરતા જોતા સમાજમાં ગુનાહિત માણસ ધરાવતા લોકોને લાલબત્તી બતાવે તેવો ચુકાદો આપ્યો છે. આ કેસમાં સંડોવાયેલા તમામ 9 આરોપીઓને ભારતીય કાનૂની કલમ 302, 123, 124, 34 , 143, 147, 148 અંતર્ગત દોષિત ઠેરાવી આજીવન કેદની સજા અને દંડ ફટકાર્યો છે.