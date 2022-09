મહેસાણા ભારત દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 17 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ 72મો જન્મદિવસ (PM Modi Birthday) છે. તેઓનો જન્વમ મહેસાણાના વડનગરમાં (Vadnagar Historical Town) થયો હતો. વડાપ્રધાન એ એક સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલા (Prime Minister Modi Birthday) બાળક હતા. નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની મિત્ર ટીમ સાંજના સમયે શર્મિષ્ઠા તળાવમાં તળવા માટે જતા હતા. વડનગરની ધરતીને (PM Modi Birth place Mehsana Vadnagar) ગૌરવંતી બનાવનાર દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માટે આજે પણ વડનગરમાં તેમના એક મિત્ર યાદો સાચવીને (PM Modi Friendship Memories) બેઠા છે. નરેન્દ્ર મોદીને કૃષ્ણ અને પોતાને સુદામા સમજી રહેલા વડનગરના શામળભાઈ મોદીએ નાની ઉંમરમાં પોતાની માતાની છત્રછાયા ગુમાવી હતી.

શામળ ભાઈએ માટેની છત્રછાયા ગુમાવતા નરેન્દ્ર મોદીના માતા હીરાબાએ ઉછેર કરેલો હતો

ભાઈ જેવી ભાઈબંધી મિત્ર એવા નરેન્દ્ર મોદીના માતા હિરાબા દ્વારા શામળભાઈને જોડે રાખી દીકરાની જેમ ઉછેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ જ સંજોગથી નરેન્દ્ર મોદી અને શામળભાઈ ભાઈ જેવી ભાઈબંધી સાથે જોડાયા હતા. શામળભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે નરેન્દ્ર મોદી એ અભ્યાસુ અને હોશિયાર વ્યક્તિ હતા તેઓ બાળપણમાં(Narendra Modi childhood in the streets of Vadnagar ) તમામ વસ્તુમાં રસ ધરાવતા હતા કોઈપણ ગામ કઠણાઈ ભર્યું હોવા છતાં પણ તેઓ કરતા હતા.

15 મિત્રોની ટોળકી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 15 મિત્રોની ટોળકી (PM Modi Friends) હતી. જેમાંથી આજે માત્ર ત્રણ મિત્રો રહ્યા છે અને આ 15 મિત્રોની ટોળકી સાંજ પડે શર્મિષ્ઠા તળાવમાં (Sharmishtha Lake in Vadanagar) ફરવા અને તરવા (PM Modi Swim with friends in Sharmistha Lake) માટે જતા હતા આજે પણ શામળભાઈ નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ સહિતના શુભ પ્રસંગે કાર્ડ (PM modi Birthday Card from Friends ) લખી શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે તેમને આજે પણ કૃષ્ણ અને સુદામાના સંબંધ થી જોડાયેલા હોવાનો અહેસાસ છે.