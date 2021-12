કચ્છઃ જિલ્લાના પૂર્વ કચ્છમાં અંજાર તાલુકાના દુધઈ ગામ ખાતે ગઈ કાલે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીની મત ગણતરી પૂર્ણ થઈ હતી. ત્યારબાદ જીતની ખુશીમાં ઉમેદવારો અને સમર્થકોએ વિજય સરઘસ કાઢ્યું હતું, પરંતુ તે દરમિયાન કેટલાક લોકોએ પાકિસ્તાનના સમર્થનમાં નારા લગાવતા વિવાદ સર્જાયો હતો. ત્યારે પાકિસ્તાનના સમર્થનમાં નારા લગાવનારા (Slogans in support of Pakistan in Kutch) લોકોનો વીડિયો વાઈરલ (Video of slogans in support of Pakistan goes viral) થયો હતો. તો પોલીસે હવે નારા લગાવનારા લોકોની તપાસ શરૂ કરી છે.

પોલીસ નારા લગાવનારાની ઓળખ કરી રહી છે

પાકિસ્તાનના સમર્થનમાં નારા લગાવનારાઓનો વીડિયો વાઈરલ

પૂર્વ કચ્છના 4 ગામનો સમન્વય ધરાવતી દુધઈ જૂથ ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં ત્રિપાંખિયો જંગ ઉમેદવારોની પેનલ વચ્ચે યોજાયો હતો. મંગળવારે સાંજે ચૂંટણીનું પરિણામ (Kutch Gram Panchayat Election Result 2021) આવ્યું હતું, જેમાં સરપંચ પદે રિનાબેન રાંઘુભાઈ કોઠિવારને વિજેતા જાહેર કરાયાં હતાં,ત્યારબાદ જીતની ઉજવણી કરતા તેમના સમર્થકો મતદાન મથકની ભીડ વચ્ચેથી નીકળ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમાંથી કોઈએ પાકિસ્તાન તરફી નારા (Slogans in support of Pakistan in Kutch) લગાવ્યા હતા, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ (Video of slogans in support of Pakistan goes viral) થયો છે.જો કે સ્પષ્ટ દેખાતું નથી કે કોણ નારો લગાવી રહ્યા છે.

આ સમગ્ર બાબત અંગે પૂર્વ કચ્છ પોલીસે નારા લગાવનારાની ઓળખ કરવા માટે તપાસ હાથ ધરી છે. આ મામલે દુધઈના PSI ગોહિલ સાથે કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આવો એક વીડિયો અમારી સામે આવ્યો છે. તે વીડિયોમાં ખરેખર કોઈ બોલી રહ્યું છે. એ કોણ બોલ્યું છે. તેની ઓળખ માટેના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. તેના બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે અને આ બાબતે ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવશે તથા નારા લગાવનારાઓની (Slogans in support of Pakistan in Kutch) ઓળખ SOG, દુધઈ પોલીસ, ગાંધીધામ એલસીબી, અંજાર પોલીસ કરી રહી છે.