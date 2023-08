જૂનાગઢ: આમ આદમી પાર્ટીના નેતા રેશમા પટેલ લગ્નના બંધનથી જોડાયા છે. તેમણે ગોંડલના ચિંતન સોજીત્રા નામના યુવક સાથે લગ્ન કર્યા છે. જે અંગેની તસવીરો તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે. જુનાગઢની હેડક્વાર્ટર સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં ગોંડલના ચિંતન સોજીત્રા સાથે રેશ્મા પટેલે લગ્નની નોંધણી કરાવી છે. રેશમા પટેેલે સોશિયલ મીડિયામાં આ અંગેની પોસ્ટ કરતાં આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો.

રેશ્મા પટેલે સોશિયલ મીડિયામાં કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે,

" સુર્યોદયે તો સૌ કોઈ સાથ આપે સાચું સુખ તો ત્યારે આવે ત્યારે આથમતી સાંજે હું થાકુંને તું હાથ આપે.. #જીવનસાથી, Feeling lots of love Got marriage with Chintan Sojitra'