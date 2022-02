ભરૂચઃ અંકલેશ્વર ગ્રામ્ય પોલીસે 19 લાખ રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ ઝડપી (Foreign liquor seized from Bharuch) પાડ્યો હતો. સાથે જ પોલીસે એક આઈસર ટેમ્પો અને એક પીકઅપ ટેમ્પો પણ કબજે કર્યો હતો. જોકે, પોલીસ આ બંને વાહનોને નવા ગામ ખાતે લઈ આવવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત પોલીસે આ દારૂના જથ્થા સાથે એક આરોપીની પણ (Police seized Vehicles in Ankleshwar) ધરપકડ (Accused arrested for trafficking liquor in Bharuch) કરી હતી.

દારૂનો 19 લાખ રૂપિયાનો જથ્થો ઝડપાયો

અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસને નવા ગામની સીમમાંથી લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો (Foreign liquor seized from Bharuch) હોવાની બાતમી મળી હતી. તેના આધારે પોલીસે દારૂના જથ્થા સાથે એક આરીોપીની ધરપકડ કરી હતી. દારૂનો આ સમગ્ર જથ્થો 19 લાખ રૂપિયાની કિંમતનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

દારૂનો જથ્થો લઈ જતા બંને વાહનોને નવા ગામ ખાતે લાવવામાં આવ્યા

પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી

અત્યારે પોલીસે આરોપી સામે ગુનો (Accused arrested for trafficking liquor in Bharuch) નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સાથે જ આરોપી આ દારૂ ક્યાંથી લાવ્યો કોને આપવાનો હતો તે દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.