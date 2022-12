આરોપીઓને પકડવા સ્થાનિક પોલીસની સાથે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિતની એજન્સીઓ પણ કામે લાગી

અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એક વખત આંગડિયા પેઢીના કર્મચારીને આંતરીને બંદૂકની અણીએ લાખો રૂપિયાની લૂંટ થઈ હોવાની ઘટના (Employee of Angadia firm robbed in Ahmedabad ) સામે આવી છે. જેમાં બાપુનગર વિસ્તારમાં ડાયમંડ માર્કેટમાં આવેલી આંગડિયા પેઢીના કર્મચારી ગ્રાહક પાસેથી 20 લાખ રૂપિયા લઈને ઓફિસે પરત ફરી રહ્યા હતાં. તે સમયે બિલ્ડિંગમાં સીડી પર પહોંચતા જ બે અજાણ્યા ઇસમો તેઓનો પીછો કરીને આવી પહોંચ્યા હતા અને એક ઈસમે તેઓને રિવોલ્વર બતાવી ડરાવી ધમકાવીને (Ahmedabad Crime news ) તેઓની પાસે રહેલ લાખો રૂપિયા ભરેલી બેગ ઝૂંટવીને ફરાર (Robbery with firing incident in Bapunagar) થઈ ગયા હતાં.

ક્યારે અને ક્યાં બની લૂંટની ઘટના વહેલી સવારે બનેલી આ ઘટનામાં આરોપીઓએ બેગ ઝૂંટવ્યા (Robbery with firing incident in Bapunagar) બાદ બાઈક ઉપર બેસીને એક રાઉન્ડ હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું અને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતાં. જેથી ભોગ બનનાર કર્મચારીએ ગુમાબૂમ કરતા આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતાં. આ મામલે તપાસ કરતાં સામે આવ્યું કે ડાયમંડ માર્કેટમાં આવેલી આર.અશોકકુમાર આંગડિયા પેઢીના કર્મચારી ભદ્રેશ પટેલ (Employee of Angadia firm robbed in Ahmedabad ) ગ્રાહક પાસેથી નિકોલમાંથી 20 લાખ રૂપિયા લઈને પેઢીની ઓફિસે પરત ફરી રહ્યા હતાં, તે સમયે આ સમગ્ર ઘટના બની હતી. જે બાદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા નિકોલ અને બાપુનગર પોલીસે ત્વરિત ઘટના સ્થળે પહોંચીને આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ અને ફરિયાદીના નિવેદનના આધારે લૂંટારાઓને પકડવા માટેની તજવીજ શરૂ કરી છે.

ગુનો દાખલ આ ઘટના સંદર્ભે બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આઇપીસીની કલમ 392, 114, 25(1) બી.એ અને 27(1) હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને આરોપીઓને પકડવાની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ગુનામાં સામેલ આરોપીઓને પકડવા સ્થાનિક પોલીસની સાથે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિતની એજન્સીઓ પણ કામે લાગી છે. ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે આરોપીઓ (Robbery with firing incident in Bapunagar) પોલીસની ગિરફતમાં ક્યારે આવે છે.