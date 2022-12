અમદાવાદ રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે ઐતિહાસિક 156 બેઠક (Gujarat Assembly 2022) મેળવી છે. ત્યારે રાજ્યના નવા મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને પ્રધાન મંડળે શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા. ત્યારે આ વખેત કઈ પાર્ટીમાં કેટલા ગુનાહિત ઈતિહાસ (Criminal Background of MLAs of Gujarat) ધરાવતા ધારાસભ્યો છે. ગુજરાત ઈલેક્શન વૉચ (Gujarat Election Watch) અને એસોસિએશન ફૉર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ (Association for Democratic Reform) દ્વારા 182 ઉમેદવારોના એફિડેવિટનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેની પર કરીએ એક નજર.

ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવતા ધારાસભ્ય

આ ચૂંટણીમાં જીતેલા 182 ઉમેદવારોમાંથી 40 (22 ટકા) ઉમેદવારોની સામે ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. જ્યારે વર્ષ 2017માં આ સંખ્યા 47 (26 ટકા) હતી. બીજી તરફ 29 ઉમેદવારોની સામે ગંભીર ગુનાઓ દાખલ છે. તો વર્ષ 2017ની ચૂંટણીમાં 33 ધારાસભ્યો એવા હતા, જેમની સામે ગંભીર ગુનાઓ હતા. આ સાથે જ ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવતા ધારાસભ્યોની સંખ્યા આ વખતે ઘટી છે.

હારી ગયેલાઓનો ગુનાહિત ઈતિહાસ ચૂંટણીમાં જીત હાંસલ કરેલા 3 ઉમેદવારો પર હત્યાના પ્રયાસ (Criminal Background of MLAs of Gujarat) અંગેના ગુના દાખલ (Criminal Background of MLAs of Gujarat) થયેલા છે. તેમાં કૉંગ્રેસના અનંતકુમાર પટેલ, કૉંગ્રેસના કિરીટકુમાર પટેલ, ઉના ભાજપનો ધારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડનો સમાવેશ થાય છે. 4 જીતેલા ઉમેદવારો પર મહિલા સામેના ગુનાઓ દાખલ છે. આમાં ભાજપના જેઠાભાઈ ભરવાડ, કૉંગ્રેસ જિગ્નેશ મેવાણી, આમ આદમી પાર્ટી ચૈતરભાઈ વસાવા, ભાજપ જનકભાઈ તલાવિયા.

સમાજવાદી પાર્ટીના 1 ઉમેદવાર સામે 100 ટકા ગુનાઓ દાખલ ગુનાહિત ઈતિહાસવાળા (Criminal Background of MLAs of Gujarat) જીતેલા ઉમેદવારોમાં ભાજપના 156માંથી 26 (17 ટકા), કૉંગ્રેસના 17માંથી 9 (53 ટકા), આમ આદમી પાર્ટીના 5માંથી 2 (40 ટકા), 3 અપક્ષમાંથી 2 (68 ટકા) અને સમાજવાદી પાર્ટીના 1 ઉમેદવાર (100 ટકા)નો સમાવેશ થાય છે. તો જીતેલા ઉમેદવારો પૈકી ગંભીર ગુનાઓ ધરાવતા હોય તેમાં ઉમેદવારોમાં ભાજપના 156 ઉમેદવારો પૈકી 20 (13 ટકા), કૉંગ્રેસના 17 ઉમેદવારો પૈકી 4 (24 ટકા), આમ આદમી પાર્ટી 2 (40 ટકા) અને અપક્ષ 3 ઉમેદવારો પૈકી 2 (68 ટકા) અને સમાજવાદી પાર્ટીના 1 (100 ટકા) ગુનાઓ દાખલ છે.