અમદાવાદઃ શહેરમાં ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં (Ahmedabad School Closed) આવેલી 49 વર્ષ જૂની એમ. બી. પટેલ હાઈસ્કૂલને (M.B. Patel High School of Ghatlodia closed) બંધ કરી દેવામાં આવી છે. વર્તમાન સમયમાં અંગ્રેજી માધ્યમનો ક્રેઝ વધતા (Increase in English medium craze) આ શાળા બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે આ શાળાના પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો સહિતના સ્ટાફ દ્વારા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ રાખવામાં (M.B. Patel High School get together program) આવ્યો હતો.

જૂના વિદ્યાર્થીઓએ યાદોને તાજા કરી

આ પણ વાંચો- વલસાડ જિલ્લામાં 164 પ્રાથમિક શાળા બંધ થવાને આરે, સરકારી શાળાઓ મર્જ કરવાની કામગીરી શરૂ

જૂના વિદ્યાર્થીઓએ યાદોને તાજા કરી - આ સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં વર્ષો જૂના સ્કૂલના ભણીને નીકળેલા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો સહિતનો સ્ટાફ આવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓને મિલનનો મેસેજ મળ્યો હોવાથી લોકો સમય કરતાં વહેલા પહોંચી ગયા અને પોતાની જગ્યા મેળવીને બેસી ગયા હતા. આ કાર્યક્રમમાં સ્કૂલ શરૂ થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધીની યાદો વાર્તાલાપ દ્વારા તાજી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે જૂના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો એકબીજાને મળીને ખુશ (M.B. Patel High School get together program) થયા હતા.

એક સમયે અહીં એડમિશન લેવા લાઈનો લાગતી

શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઘટી રહી હતી - વર્ષ 1973માં ભગુભાઈ પટેલ આ હાઈસ્કૂલ શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ તેમના પુત્ર આ સ્કૂલમાં સેવા આપી રહ્યા હતા. બાબુભાઈ પટેલના અવસાન બાદ સ્કૂલનો પાયો ભાંગી ગયો હોય તેવું થયું હતું. બીજી તરફ અંગ્રેજી સ્કૂલનો ક્રેઝ (Increase in English medium craze) વધ્યો હતો. તેના કારણે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પણ ઘટવા લાગી હતી આમ બે કારણો સ્કૂલ બંધ કરવી પડી (M.B. Patel High School of Ghatlodia closed) રહી છે. તેનું અનેક લોકોને દુઃખ પણ છે.

શાળાએ પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોનું યોજ્યું સ્નેહમિલન

આ પણ વાંચો- અંક્લેશ્વરની લાયન્સ સ્કુલે 4500 વિદ્યાર્થીઓની 1.20 કરોડની ફી માફ કરી

સ્કૂલ બંધ થવાથી અનેક લોકો દુઃખી - આ સ્કૂલના ઈન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 1984થી મૂળ સ્કૂલ સાથે જોડાયેલો છું, પરંતુ સમયની સાથે બદલાવ આવ્યો અને વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજી માધ્યમ તરફ વળ્યા અને બાદમાં સ્કૂલમાં સંખ્યા કરતા સંચાલન કક્ષાના કારણો સ્કૂલ બંધ કરવી (M.B. Patel High School of Ghatlodia closed) પડી રહી છે. ત્યારે સ્કૂલ બંધ થવાથી ઘણી દુઃખની લાગણી અનુભવું છું.

શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઘટી રહી હતી

વિદ્યાર્થિનીએ જૂની યાદોને વાગોળી - સ્કૂલના પૂર્વ વિદ્યાર્થિની વિપ્રા પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મારી આ સ્કૂલ સાથેની ઘણી યાદો તાજી કરું છું ત્યારે હું જે સ્કૂલમાં ભણી તે જ સ્કૂલના ટ્રસ્ટીની આજે પૂત્રવધુ છું. આ સ્કૂલ સાથેનો ઘણો નાતો જોડાયેલો છે.

એક સમયે અહીં એડમિશન લેવા લાઈનો લાગતી - આમ, અંગ્રેજી માધ્યમનો ક્રેઝ વધતા (Increase in English medium craze) અને સંચાલનકક્ષાના નિર્ણયના કારણે 49 વર્ષ જૂની સ્કૂલ બંધ કરવાની ફરજ પડી (M.B. Patel High School of Ghatlodia closed) છે ત્યારે એક સમયે આ સ્કૂલમાં એડમિશન માટે લાઈનો લાગતી હતી, પરંતુ સમયની સાથે બદલાવ જરૂરી હોવાથી સ્કૂલ બંધ કરવાની (M.B. Patel High School of Ghatlodia closed) ફરજ પડી છે.