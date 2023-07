અમદાવાદ : રાજ્યની સૌથી મોટી મહાનગરપાલિકા અમદાવાદની ગણવામાં આવે છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં શહેરની જનતાને અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરતો કરવો પડતો હોય છે, ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આજે સ્ટેન્ડ મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં શહેરમાં 44 જેટલી નાની હોસ્પિટલોને C ફોર્મના કારણે અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. જ્યારે તેના લીધે આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 50 બેડ ધરાવતી હોસ્પીટલમાં હવે C ફોર્મ જરૂર પડશે નહીં.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 50 બેડની હોસ્પિટલને લઈને મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ પહેલા દરેક હોસ્પિટલને C ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આજે મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 50 બેડ સુધીની હોસ્પિટલે હવેથી C ફોર્મ લેવાનું રહેશે નહીં. જેના કારણે હવે અમદાવાદ શહેરમાં C ફોર્મના કારણે બંધ થયેલ 44 જેટલી હોસ્પિટલ ફરી ખુલશે. - હિતેશ બારોટ (સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, AMC)